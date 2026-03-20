Frenazo al tren Santiago-Valparaíso: Rodrigo Mundaca acusa falta de lógica y visión técnica en el gobierno de Kast

Este jueves el Gobernador Regional de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, declaró a través de un video, que el presidente José Kast, retiro de contraloría el contrato para la toma de razón del tren Valparaíso-Limache, Limache-Calera, Calera- Llay llay, Llay llay- Tiltil, Tiltil- Quinta normal, declarando su disgusto frente al rechazo de un anhelo de toda la región de Valparaíso.

El gobernador expresó su rechazo a la medida argumentando que los trenes son un medio de movilidad sustentable, que no depende de fuentes de energías fósil, gas, petróleo o carbón, por lo que nos permite enfrentar el cambio climático. Agregó que, además de ser un medio de transporte seguro es también un medio de integración y descentralización.

“No parece propio ni lógico que transcurrido tantos años no vuelvan a correr por los rieles los trenes, particularmente este tren desde Santiago a Valparaíso y Valparaíso Santiago, esto es un anhelo de toda la región y parece parece bastante impropio que se retire el contrato de la contraloría sin antes haber evaluado la importancia y el impacto que tiene este medio de transporte en nuestra región”.

En esa línea, el gobernador citó a Edgardo González, alcalde Llay Llay, que señaló haberse enterado por la prensa que el proyecto no se concretaría después de 30 años de espera.

“Hoy día los trenes tienen que volver a correr por los rieles de nuestra región en dirección a Santiago porque esto también es un reflejo de descentralización pero por sobre todas las cosas un reflejo de integración, un reflejo también en el cual los pueblos de nuestra región hoy día se pueden relacionar de manera sustentable y amigable mediante este medio de transporte”, indicó el gobernador.

Mundaca concluyó sus declaraciones expresando que este retiro de proyecto es un “mala decisión, una más de las que se han tomado en estos siete primeros días”.