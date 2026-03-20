Frenazo al tren Santiago-Valparaíso: Rodrigo Mundaca acusa falta de lógica y visión técnica en el gobierno de Kast

El Gobernador Regional denunció que el Ejecutivo frenó el contrato de toma de razón para la conectividad ferroviaria, calificando la medida como un golpe a la descentralización y la movilidad sustentable tras 30 años de espera.

Frenazo al tren Santiago-Valparaíso: Rodrigo Mundaca acusa falta de lógica y visión técnica en el gobierno de Kast
Camila Silva Cortés

Este jueves el Gobernador Regional de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, declaró a través de un video, que el presidente José Kast, retiro de contraloría el contrato para la toma de razón del tren Valparaíso-Limache,  Limache-Calera, Calera- Llay llay, Llay llay- Tiltil, Tiltil- Quinta normal, declarando su disgusto frente al rechazo de un anhelo de toda la región de Valparaíso. 

El gobernador expresó su rechazo a la medida argumentando que los trenes son un medio de movilidad sustentable, que no depende de fuentes de energías fósil, gas, petróleo o carbón, por lo que nos permite enfrentar el cambio climático. Agregó que, además de ser un medio de transporte seguro es también un medio de integración y descentralización. 

“No parece propio ni lógico que transcurrido tantos años no vuelvan a correr por los rieles los trenes, particularmente este tren desde Santiago a Valparaíso y Valparaíso Santiago, esto es un anhelo de toda la región y parece parece bastante impropio que se retire el contrato de la contraloría sin antes haber evaluado la importancia y el impacto que tiene este medio de transporte en nuestra región”.

En esa línea, el gobernador citó a Edgardo González, alcalde Llay Llay, que señaló haberse enterado por la prensa que el proyecto no se concretaría después de 30 años de espera. 

“Hoy día los trenes tienen que volver a correr por los rieles de nuestra región en dirección a Santiago porque esto también es un reflejo de descentralización pero por sobre todas las cosas un reflejo de integración, un reflejo también en el cual los pueblos de nuestra región hoy día se pueden relacionar de manera sustentable y amigable mediante este medio de transporte”, indicó el gobernador.

Mundaca concluyó sus declaraciones expresando que este retiro de proyecto es un “mala decisión,  una más de las que se han tomado en estos siete primeros días”. 

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Camila Silva Cortés

Valparaíso: Hospital Eduardo Pereira renovará instrumental quirúrgico tras aprobación de recursos del Gobierno Regional

Hace 4 meses
Camila Silva Cortés

Valparaíso: Comisión Nacional de Riego y Gobierno Regional unen fuerzas para fortalecer seguridad hídrica y apoyar a la pequeña agricultura

Hace 4 meses
Camila Silva Cortés

Valparaíso: Gobierno Regional aprueba más de $874 millones para fortalecer agua potable y equipamiento sanitario en 6 comunas

Hace 1 semana
Camila Silva Cortés

Valparaíso's Eduardo Pereira Hospital Set to Upgrade Surgical Instruments Following Regional Government Funding Approval

Hace 4 meses
Camila Silva Cortés

Valparaíso Collaborates to Enhance Water Security and Support Smallholder Agriculture

Hace 4 meses
Camila Silva Cortés

Por amenaza de muerte: Gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca presentó denuncia en la PDI

Hace 3 días
Camila Silva Cortés

Valparaíso Regional Government Approves Over $874 Million for Water Supply and Equipment Improvement in 6 Municipalities

Hace 1 semana
Camila Silva Cortés

Valparaíso: Gobierno Regional recibió informe clave sobre proyecto para extender el tren hacia Los Andes

Hace 3 semanas
Camila Silva Cortés

Chile: Anuncian evento de calor extremo entre Santiago y el Biobío

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano