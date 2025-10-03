Municipios: Proyecto que incorpora nuevos mecanismos de control del comercio ambulante avanzó en el Congreso

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto que modifica la Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades (boletín 17615), con el objetivo de incorporar nuevos mecanismos de control del comercio ambulante e informal.

Según se informó en el boletín de la Cámara, en la última jornada se votaron las indicaciones pendientes relacionadas con los lugares donde se puede ejercer el comercio ambulante o estacionado.

«La idea matriz del proyecto es otorgar más herramientas a los municipios del país, precisando en su ley orgánica una serie de acciones que podrán adoptar para combatir el comercio ilegal. Así, por ejemplo, se propone permitir el decomiso de los productos que se venden de forma ilegal en los espacios públicos y fortalecer su recuperación. Especialmente, se apunta a aquellos lugares afectados por el desarrollo del comercio ilegal», se lee en el reporte de la Cámara.

La iniciativa también busca fortalecer la fiscalización de permisos para operar como comercio ambulante, «y que se informe en la cuenta pública del alcalde el número que se otorga anualmente».

Adicionalmente, las y los legisladores respaldaron que las municipalidades deban establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer este tipo de comercio: «Además, deberán contener, a lo menos, un sistema único de identificación personal con registro fotográfico autorizado para ejercerlo y acciones de prevención y detección del comercio que no cumpla con la normativa vigente», puntualiza la iniciativa.

La ordenanza municipal también «regulará el procedimiento para el decomiso de la mercadería, artefactos u objetos utilizados para ejercer este comercio sin autorización, tales como vehículos o carros de arrastre, y su destrucción en el más breve plazo, procurando no superar el plazo de 48 horas».

Un aspecto incorporado indica que las ordenanzas que regulen el ejercicio del comercio ambulante deberán considerar el diagnóstico del estado y situación de la comuna en materia de seguridad pública elaborado por el Consejo Comunal de Seguridad Pública, y la orientación y medidas dispuestas por la Municipalidad en el Plan Comunal de Seguridad Pública respectivo.

«Junto con ello, el Ministerio de Seguridad Pública, las secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública y las municipalidades podrán hacerse parte en los procesos, cuando el Servicio de Impuestos Internos actúe como querellante», añade el proyecto.

