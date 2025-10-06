Nace innovador almacén con importantes rebajas para los pensionados

La búsqueda de fórmulas para ahorrar es la principal preocupación de los pensionados hoy en día, considerando las bajas pensiones que recibe la mayor parte de las personas de la tercera edad en Chile.

Frente a esta realidad, Caja Dieciocho, una de las cuatro cajas de compensación chilenas, diseñó una estrategia que permitirá que los pensionados puedan ahorrar bastante dinero en sus compras de alimentos.

Se trata de “Emporio 18”, un almacén impulsado por Caja 18 que pone a disposición de los pensionados afiliados más de 50 productos esenciales de la canasta básica a precios preferenciales. La iniciativa busca consolidarse como un beneficio permanente, destinado a aliviar el gasto mensual de quienes más lo necesitan.

Ubicada en Nataniel Cox 125, en pleno centro de Santiago y al interior de la casa matriz de la institución, la tienda rescata el espíritu de los antiguos negocios de barrio. En un ambiente cálido y acogedor, el lugar funciona de lunes a viernes entre las 9:00 y las 16:00 horas y es atendido por un tradicional “almacenero”, que entrega un servicio cercano, amable e inclusivo.

Los productos disponibles –que incluyen alimentos y artículos de limpieza– están subvencionados por Caja 18, lo que permite ofrecer precios que en promedio son un 20% más bajos que los de supermercados, y que en algunos casos pueden alcanzar hasta un 70% de descuento.

También incorpora una lógica innovadora: los productos se ofrecen en formatos eficientes y adaptados, para que los pensionados puedan elegir según sus necesidades. Además, se han creado packs con descuentos especiales, que en ciertos casos permiten ahorrar más de un 60% frente a otras alternativas del mercado.

“Como parte de nuestra misión de ser la mejor caja para Chile, nos enorgullece presentar Emporio 18, una iniciativa concreta para apoyar el presupuesto de nuestros pensionados y que proyectamos expandir a distintas regiones del país”, destacó el gerente comercial y de beneficios de Caja 18, Álvaro Wrobbel.

A su vez, el exfutbolista Elías Figueroa, rostro del Club Años Dorados de Caja 18, valoró la iniciativa, “me alegra mucho ser parte de esta propuesta. Con este nuevo almacén, nuestros pensionados podrán ahorrar y cuidar su bolsillo. Estoy convencido de que este paso hará su día a día un poco más fácil, y eso me llena de satisfacción”.

El proyecto considera la apertura de futuras sucursales, tanto fijas como itinerantes, en distintas regiones del país, con el objetivo de ampliar el alcance del beneficio y llegar a más pensionados a lo largo de Chile, convirtiéndose en un apoyo concreto que marque la diferencia en su bolsillo.