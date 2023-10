Nieta de chileno secuestrada en Israel está viva: Apareció en video publicado por Hamás

Mia Shem, nieta del chileno Zeev Scharf, y que fuera secuestrada por Hamás, apareció en un video publicado por la agrupación armada el lunes 16 de octubre (2023) vía Telegram, en donde se le aprecia siendo atendida de una herida en el brazo, y posteriormente, hablando ante la cámara.

«Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana desde Sderot. Estaba en una fiesta. Me lastimé gravemente la mano. Me operaron en el hospital durante 3 horas. Me están cuidando, dándome medicinas, todo está bien. Sólo pido que me lleven lo antes posible a casa con mis padres, con mis hermanos, sáquenme de aquí lo ante sposible, por favor», dice la joven en el video, que puedes ver a continuación:

Una vez conocido este registro, desde la Cancillería indicaron que el consulado chileno en Tel Aviv ya se comunicó con el abuelo de Mia, reiterando que este caso, al igual que el de Loren Garcovich, se seguirá llevando «con mucha reserva» manteniendo siempre el contacto con las familias.

Seguiremos informando.

