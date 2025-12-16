«No dijimos de expulsar 300.000 inmigrantes»: Las primeras contradicciones de José Kast desde Argentina

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Por Lucas Sáez

Tras el viaje del Presidente electo José Antonio Kast a Argentina, la prensa chilena cruzó la cordillera para estar presente en los primeros movimientos estratégicos en tierras internacionales del militante y fundador del Partido Republicano.

En ese contexto, se vivió un incómodo momento en el país trasandino en plena rueda de prensa de Kast, cuando ante la mirada de los periodistas, el exdiputado dijo que jamás iban a expulsar a 300.000 inmigrantes en el primer día de Gobierno porque “no hay capacidad”.

“Nosotros nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar a 300 mil personas, y más, porque son más de 300 mil. Es evidente que no hay capacidad para hacer eso. La invitación es que si alguien quiere algún día volver a Chile, lo haga correctamente”, explicó el próximo Mandatario de la República.

Sin embargo, estas declaraciones no coinciden de ninguna manera con las expuestas por José Antonio Kast durante su candidatura para las elecciones presidenciales 2025. Fue precisamente en el Debate Archi, donde el abogado de 59 años confirmó que “el año más exitoso en expulsiones será 2026, después de que nosotros asumamos el Gobierno”.

Una contradicción que no pasó inadvertida e inmediatamente en redes sociales las críticas al Republicano se extendieron.

Se puso a discutir con la prensa argentina

Otro particular momento se vivió a las afueras de la Casa Rosada, cuando José Antonio Kast se vio envuelto en una pequeña discusión con un periodista argentino, quien trataba de registrar las palabras del Presidente electo para una transmisión en vivo del canal de televisión A24.

El exdiputado le pidió al periodista que abandonara el lugar ya que “estaba apretando a las personas”. En respuesta, los conductores del programa de noticias indicaron que era algo “insólito”, debido a que es una persona pública y debe entender la labor de la prensa.

Más tarde, José Antonio Kast no dudó en amenazar al mismo periodista por hacer su trabajo. “No vas a entrar en la tarde (a la conferencia) si pones el micrófono ahí”, fueron las palabras de Kast pocos segundos después de lo ocurrido.

Seguiremos informando.

