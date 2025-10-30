«No es búsqueda, es venganza»: Duras críticas a declaraciones de Matthei contra el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas

En entrevista con Radio Cooperativa, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que en caso de ser electa, mantendría el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el gobierno del Presidente Boric, «pero claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando» pues, a su juicio, para mucha gente «en realidad no es búsqueda, es venganza».

Las lamentables declaraciones de la exministra de Piñera tienen lugar justo el día en que se conmemora el Día del Ejecutado Político. Una de las primeras en reaccionar fue la candidata Jeannette Jara, quien planteó que «si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado a un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar justicia».

«Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona, es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda», señaló Jara, agregando que con declaraciones de ese tipo, Evelyn Matthei «demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet».

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai manifestó que «el Plan Nacional de Búsqueda no es venganza, es un deber ético y un compromiso con la verdad».

«Señora Matthei, sus dichos demuestran ignorancia y una falta de respeto a miles de personas que lo único que buscan es a sus familiares asesinados y desaparecidos por los que alguna vez usted abrazó con una sonrisa», agregó la parlamentaria, en referencia a la icónica foto de principios de los 2000 donde sale Matthei abrazando con admiración a Pinochet.

«Los derechos humanos son innegociables en nuestra democracia, y sus dichos -especialmente hoy en el día del ejecutado político- demuestran la falta de humanidad de su sector», recalcó la senadora Fabiola Campillai.

Finalmente, la diputada Lorena Pizarro dijo «qué peligroso es cuando admiradoras de la dictadura, fanáticas de la muerte, defensoras de la impunidad, se visten de demócratas. Para ella, buscar verdad y justicia es ‘venganza’. Simplemente no le acomoda la democracia. Matthei no es distinta a Kast y Kaiser: son lo mismo», enfatizó la legisladora.

