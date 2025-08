No es solo violencia, es abandono: apoderados del Liceo 7 enfrentan a Sichel y exigen soluciones

El Liceo 7 “José Toribio Medina» de Ñuñoa, uno de los establecimientos emblemáticos de la comuna, enfrenta una profunda crisis, que trasciende el episodio de violencia registrado el pasado lunes cuando encapuchados se enfrentaron en el frontis del colegio, provocando la suspensión de clases y la intervención de Carabineros con gases lacrimógenos.

Sin embargo, desde el Centro General de Madres, Padres y Apoderados (CGMPA) del liceo acusa que el alcalde de Ñuloa, Sebastián Sichel (IND. Chile Vamos) ha reducido la situación a un tema de orden público ignorando «problemáticas profundas y de larga data», que son producto del abandono institucional,

A través de un comunicado, la directiva del CGMPA responsabilizó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) —sostenedor de la educación comunal— por no ofrecer respuestas, lo que ha llevado a los estudiantes a movilizarse desde la semana al interior del establecimiento, «a través de Paro de Lápices».

«Entendemos que la acción de encapuchados tiene como marco el llamado a manifestarse por el “Agosto

Negro”, y aunque ha sido el foco de las declaraciones del alcalde de la comuna, Sebastian Sichel, a través

de distintos medios de comunicación, como CGMPA queremos poner luz sobre otras situaciones de

violencia que hemos vivido como comunidad», plantearon en el texto al que tuvo acceso El Ciudadano.

Señalaron que desde la CMDS no se han ofrecido respuestas oportunas a una serie de problemáticas entre las que figuran: «la falta de clases por licencias y sumarios a docentes, sobrecarga de trabajo a docentes que asisten regularmente, y la dilatación en el cumplimiento de acuerdos respecto a arreglos de infraestructura del liceo, los que se lograron una vez que las y los estudiantes se tomaron el liceo en marzo de este año».

«Bajo este contexto, exigimos de nuestro sostenedor concretar durante esta semana la reunión con los

estamentos para presentar el contexto y las soluciones para los problemas que aquejan al Liceo 7, tal como lo comprometió la directora de Educación, Daniela Torres, a los representantes del Centro de Estudiantes y del CGMPA el día de ayer (lunes 4 de agosto de 2025)», expusieron.

En el comunicado, los apoderados señalaron que falta de clases es una falencia que ha llegado a un punto cúlmine, ocasionando que muchas familias hayan tomado la decisión de retirar a sus estudiantes del establecimiento, «sin que el sostenedor nos haya presentado un plan estratégico para solucionar un mínimo del rol que le compete a un establecimiento educacional, dictar clases».

En lo que concierne a los arreglos del establecimiento, recordaron que en la última reunión con la directora de Educación de la CMDS, se estableció un compromiso de que las obras de alto impacto se realizarían durante las vacaciones de invierno, lo que no sucedió y comenzaron cuando los estudiantes ya habían entrado a clases, y aún hay compromisos sin cumplir».

«Sin embargo, el compromiso del CGMPA, de hacer una campaña para pintar salas críticas si la CMDS entregaba la pintura, se concretó dos semanas después de finalizar la toma», señalaron.

En el texto, destacaron que el Liceo 7 ha pasado por sucesivas direcciones interinas desde 2021,,un periodo durante el cual ha tenido tres directores (as), elegidos por Alta Dirección Pública «que no han durado en el liceo más de un mes, lo que no ha permitido tener un liderazgo permanente y que cuaje en un proyecto educativo que integre a la comunidad a largo plazo».

«Estas situaciones son parte de la violencia que viven nuestros estudiantes y las familias que hay detrás de

ellos, y de esto no escuchamos a hablar a las autoridades públicamente. Si queremos que nuestros

estudiantes estén en la sala aprendiendo, hay que darles mínimas condiciones para que puedan hacerlo,

y garantizar que estén los profesionales que guían su proceso de enseñanza aprendizaje», plantearon.

El

Apoderados del Liceo 7 evalúan acciones legales contra Sichel

Los apoderados del Liceo 7 rechazaron las declaraciones del alcalde Sichel, quien en televisión nacional acusó de «complicidad» a docentes y apoderados, e indicaron que ante estos dichos, evalúan tomar acciones legales en su contra «por injurias y calumnias».

Acusaron al jefe comunal de estar desinformado, respecto a la existencia de dos centros de apoderados en el establecimiento. Dejaron en claro que «este CGMPA es la única entidad que representa

al estamento desde 2023, dado que el anterior Centro de Apoderados no cumple con los requisitos legales para cumplir su rol, situación que fue informada en detalle al secretario ejecutivo y a la directora de Educación de la CMDS en diciembre del año pasado».

A juicio de los apoderados, los hechos de violencia registrados el lunes dañan profundamente a la comunidad, «pero la falta de compromiso con la educación pública y el desconocer el trabajo que ha realizado la comunidad, también».

«Como comunidad hemos realizado diagnósticos multiestamentales para encontrar una salida a los problemas de convivencia y violencia de nuestro establecimiento, enfocando en el trabajo en el aula, acciones preventivas y de construcción de identidad» afirmaron, al tiempo que plantearon que las declaraciones del alcalde Sichel «nos hacen retroceder varios pasos a los pequeños logros que habíamos alcanzado, en donde la represión, la persecución, la estigmatización a nuestros y nuestras estudiantes toma la delantera».

Por tal motivo, expresaron su preocupación porque el enfrentamiento entre los encapuchados deriven a una “cacería de brujas” ante la necesidad de «encontrar culpables y responder a la imagen pública mediatizada del edil de la comuna, cuando la violencia es un síntoma de problemas que deben ser resueltos con acciones que van más allá de una declaración en televisión, se hace dentro de los establecimientos, garantizando derechos, construyendo comunidad».

«Como CGMPA nos hemos comprometido irrestrictamente con estas acciones de largo aliento, que

involucran la participación de los estamentos, una comunicación fluida y un hacer en conjunto. No ha sido fácil, son tareas por cumplir, pero proteger la educación pública implica validar este compromiso

permanentemente, al ser parte de la tríada que conforman las comunidades escolares, esa que lleva

mucho corazón, ya que son nuestros hijos los afectados», cerraron.

A continuación, el comunicado íntegro: