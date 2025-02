No estaba perdida: Denuncian que tortuga desaparecida en El Quisco estaría «secuestrada»

El pasado sábado 8 de febrero varios carteles de “se busca” aparecieron en El Quisco. Todo esto se debería a la desaparición de “Pancha”, una pequeña tortuga mascota que fue vista por última vez en la puerta de su casa. La tortuga desaparecida se encontraba de vacaciones junto con su familia, al momento de la desaparición.

Pancha, una tortuga de orejas rojas le pertenece a una adulta mayor llamada Alicia Guerrero. Según comentó a LUN, todo ocurrió luego, de que sus nietas Alexia y Dana, dejaran la puerta de la casa abierta. Esto le permitió a Pancha salir a la calle, desde donde fue encontrada por una vecina. Tras darse cuenta de que la tortuga no estaba por ninguna parte, decidieron repartir los afiches por toda la ciudad.

El Quisco está plagado de estos carteles.

Según comentan los familiares, aún no reciben noticias sobre el paradero de la tortuga. Sin embargo, la vecina que la vio por última vez, se contactó con ellas y les entregó un antecedente desconocido hasta ese momento.

“Nos contó que ella iba pasando y vio una tortuga en la vereda, nos tocó el timbre, pero nosotras no la escuchamos, así que no salió nadie”, declaró Alicia a LUN.

Tras revisar las cámaras de seguridad, la familia se pudo percatar que fue un hombre, que pasaba por el lugar, quien se llevó a la tortuga. Este mismo antecedente fue corroborado más tarde por la misma vecina que la vió por última vez.

“Es un señor alto, moreno y canoso que después tomó el camino hacia arriba. Hemos pegado afiches por todo ese lugar, pero no ha aparecido”, lamentó la familia.

Luego de esto, Alicia y sus nietas decidieron repartir los volantes por la comuna, en el que también ofrecen una recompensa de veinte mil pesos. Todo esto con el objetivo de que, de alguna manera, puedan dar con esta persona y recuperar a Pancha. Alicia, declaró a el medio, que se ha visto especialmente afectada por la desaparición de la tortuga.

“Me subió la presión, no me conformo. A cada rato me pregunto cómo estará, si este señor la estará alimentando bien, si la dejará andar dentro de la casa. Porque la Panchita no sabe vivir en el patio o en el jardín”, declaró Guerrero.

Hasta el cierre de este artículo aún no se sabe el paradero de Pancha, sin embargo, su búsqueda sigue en curso. Su familia espera poder encontrarla antes de tener que volver a Santiago la próxima semana.