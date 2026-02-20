«No hay disponibilidad»: Fiscalía pidió asignación de recursos adicionales para buscar a Julia Chuñil pero Ministerio de Seguridad se los negó

En el marco de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Julia Chuñil, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) solicitó por Ley de Transparencia toda la información relativa a los recursos destinados a su búsqueda.

La información fue entregada este 19 de febrero y, de los antecedentes remitidos, consta que el Ministerio Público requirió expresamente, en agosto de 2025, la asignación de recursos adicionales para ejecutar diversas diligencias investigativas solicitadas por la parte querellante, orientadas a pericias de búsqueda concretas, con técnicas especializadas y dirigidas a lugares determinados.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad respondió, en septiembre de 2025, que no se asignarían recursos para tales fines, aludiendo a una «falta de disponibilidad».

«Sin perjuicio de comprender la especial urgencia de los hechos (…) cumplo con informar a Ud. que, evaluada la solicitud, no resulta factible acceder a ella, toda vez que los recursos asignados a esta Secretaría de Estado en su partida presupuestaria, creada por Decreto N°349 de 2025 del Ministerio de Hacienda, son acotados y se encuentran destinados a su instalación y funciones propias, sin contar con disponibilidad de fondos especiales que permitan atender contingencias como la señalada», se lee en la respuesta enviada por el ministro Luis Cordero al fiscal nacional Ángel Valencia.

Para la abogada Mariela Santana, una de las profesionales que presentó la medida cautelar ante la CIDH, «esta negativa confirma, tal como lo hemos denunciado desde un inicio, que el Estado de Chile no ha comprendido ni asumido el estándar reforzado que implica ‘redoblar los esfuerzos’ en el contexto de una medida cautelar internacional, pues frente a diligencias específicas y técnicamente fundadas, optó por no proveer los medios necesarios para su ejecución efectiva».

Recordemos que, el 22 de julio de 2025, la CIDH notificó al Estado de Chile su decisión de otorgar medidas cautelares a favor de la dirigenta mapuche, solicitándole que «redoble los esfuerzos para determinar la situación y el paradero de Julia Chuñil, y que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presenta resolución y así evitar su repetición, manteniendo informada a la familia».

La solicitud enviada por el fiscal nacional al Ministerio de Seguridad:

Seguiremos informando.