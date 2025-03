«No he firmado ninguna carta de adhesión»: Diputada Hertz desmiente a El Mercurio por supuesto apoyo a candidatura de Jadue

Este jueves se dio a conocer a una supuesta carta firmada por diversos militantes del Partido Comunista, en la que proponen al exalcalde Recoleta, Daniel Jadue, como candidato presidencial.

Cabe recordar que Jadue actualmente cumple arresto domiciliario en el marco del caso Farmacias Populares.

De acuerdo a El Mercurio, entre los firmantes figuran el arquitecto Miguel Lawner (Premio Nacional de Arquitectura), el economista Hugo Fazio, el músico Jorge Coulon y la diputada Carmen Hertz. Sin embargo, esta última desmintió haber firmado el documento.

«En El Mercurio el día hoy aparezco firmando una carta de adhesión a una opción presidencial dentro del Partido Comunista lo que NO es efectivo, NO he firmado ninguna carta de adhesión, mi opción será la que el partido en forma colectiva adopte, esa es la cultura comunista», escribió la diputada en su cuenta de X.

El texto, titulado «A vivir la vida que merecemos», plantea la necesidad de una candidatura de izquierda con experiencia gobierna local y liderazgo político. También suscriben la carta el presidente del Partido Popular, Cristián Cuevas; la exrectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey; el escritor Rodrigo Karmy; la académica María Emilia Tijoux; el director de teatro Gregory Cohen; y el músico Mauricio Redolés.

La carta de El Mercurio

Según El Mercurio, el documento expone diversas ideas y desafíos urgentes como al necesidad de abordar la seguridad desde un enfoque integral, con medidas serias y multifacéticas, evitando soluciones meramente efectistas. También plantea la importancia de fortalecer un modelo productivo que trascienda el extractivismo y las economías de enclave.

Asimismo, destaca la urgencia de construir un programa de izquierda basado en un conjunto de propuestas capaces de movilizar a quienes sustentan el país con su trabajo. Según el texto, esto reafirma la «necesidad de una representación política liderada por alguien con experiencia en la gestión local, conocimientos sólidos y voluntad para implementar soluciones concretas», manifiesta la carta.