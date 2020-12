“No lo vieron venir”: Daniel Jadue lanzó en Recoleta su segundo libro

Este lunes 7 de diciembre, la editorial LOM ediciones, presentó el libro “No lo vinieron venir”, columnas 2005-2020, escrito por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el cual entrega una mirada crítica sobre la sociedad chilena y el modelo neoliberal heredado desde la dictadura militar en Chile hace más de 30 años atrás.

Una presentación que contó con la intervención de la diputada, Camila Vallejos; la periodista y premio nacional de periodismo (2007), Faride Zerán; y Paulo Slachevdky, fundador de la editorial LOM. Así también, la presencia de la diputada del PC, Marisela Santibáñez y el destacado escritor, Jorge Baradit.

El libro, segundo escrito de Jadue, recorre los últimos quince años de la vida política, social y económica de Chile, a través de sus propias columnas escritas al calor de una coyuntura a menudo incierta. Su experiencia política, conjugada con su formación académica, confiere a los múltiples textos que conforman este libro una mirada crítica de la sociedad chilena y de su modelo neoliberal heredado de la dictadura, con su corolario de desigualdad y exclusión.

El autor del libro, en la presentación indicó que “este libro deja en evidencia que el modelo neoliberal en el que estamos insertos como sociedad se debe cambiar. Yo soy contrario al gobierno y a este sistema, siento profunda tristeza por lo que estamos atravesando como sociedad, pero también entiendo que hay una amplia mayoría que desea cambiar este régimen. Hay algunos que aún piensan que este modelo solo puede corregirse. Son los mismos que no lo vieron venir y que hasta el día de hoy no entienden que acusaron al Partido Comunista de no firmar el acuerdo del año pasado de tratado de paz y unidad”.

Por su parte, la diputada del PC, Camila Vallejos, comentó el libro y señaló que “este libro es un gran aporte para demostrar que hay un sector reducido de la elite chilena que no ha querido ver sobre el descontento y acumulación de rabia e indignación por la desigualdad en diferentes áreas.”

“No lo vinieron venir”, es un libro que consta de cuatro capítulos: Política Nacional, Ciudad y Desarrollo Sustentable, Municipalismo e Internacional que en 161 páginas deja en evidencia que el sistema actual debe ser reemplazado por uno más representativo para todas y todos los chilenos y chilenas que buscan mayores oportunidades, igualdad y participación. Este ejemplar ya se encuentra a la venta con un valor de 9.600 pesos y prontamente también estará en la librería Popular de Recoleta.