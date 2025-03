«No otorga atribuciones relevantes»: Concejal de Ñuñoa cuestiona Estado de Emergencia en la comuna

Tras un nuevo episodio de violencia en Ñuñoa, el alcalde Sebastián Sichel decretó Estado de Emergencia Comunal luego de una balacera en la que resultó gravemente herido el sargento de Carabineros, José Miguel Villegas.

Poco antes de que Sichel anunciara la noticia, Carabineros confirmó la liberación de los dos detenidos aprehendidos la noche del miércoles, tras determinarse que no tenían relación con la encerrona en la que fue atacado el sargento Villegas.

El hecho ocurrió en la intersección de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, donde un grupo de delincuentes intentó robar un automóvil BMW en el que viajaban tres mujeres.

El sargento Villegas, quien regresaba a su hogar tras cumplir su turno, intervino para frustrar el asalto, pero fue atacado a disparos, recibiendo un impacto de bala en el tórax. El funcionario fue trasladado de urgencia al Hospital de Carabineros, donde permanece en riesgo vital.

Luego del incidente, dos jóvenes de 21 y 23 años, fueron trasladados para un control de identidad, tras haberse dado a la fuga en las cercanías del sitio en donde el sargento Villegas fue herido de bala.

Tras los peritajes correspondientes, se confirmó que ambos jóvenes detenidos no estaban involucrados en la “encerrona”, ya que fueron interceptados por Carabineros mientras corrían producto de los disparos y no tuvieron implicancia en dicho incidente.

Criticas por la detención errónea de vecinos

Tras la confusión en la identificación de los jovenes detenidos, el concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña (FA), conversó con El Ciudadano, cuestionando el accionar de las autoridades.

«La detención y posterior agresión de dos vecinos inocentes, quienes fueron golpeados, maltratados y expuestos en redes sociales, es inexcusable y debe ser explicada por el alcalde Sichel. Él ha promovido que los funcionarios de seguridad municipal tengan mayores atribuciones sin considerar que esto requiere de mayor preparación y capacitación, como evidencia este grave error», señaló Argandoña.

Asimismo, cuestionó la efectividad del Estado de Emergencia Comunal decretado por Sichel, señalando que «no otorga atribuciones relevantes, más allá de la adquisición de nuevos equipamientos, los cuales ya deberían estar en poder de la Dirección de Seguridad. Si no es así, cabe preguntarse por qué aún no se han adquirido a más de tres meses del inicio de la gestión».

Otro incidente a metros del lugar

Paralelamente, a unos 150 metros de la escena, se registró otro intento de asalto. En este caso, un carabinero de franco fue abordado por delincuentes, se identificó como policía y disparó contra los atacantes, dando muerte a uno de ellos.

La fiscal Caterina Pontarelli aclaró que ambos sucesos corresponden a delitos distintos. “En primera instancia, abordaron a tres mujeres para sustraer su vehículo. En ese momento, interviene un funcionario de Carabineros que se encontraba de civil, quien intenta defender a las víctimas y resulta herido”, explicó.

Momentos después, en un segundo hecho de robo con violencia, a 150 metros del primer incidente, otro carabinero de civil abatió a un delincuente que lo atacó.

Las autoridades investigan si ambos episodios están relacionados y buscan identificar a los responsables del ataque contra el sargento Villegas.