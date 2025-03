“No se trasladarán reclamos a las eléctricas”: Funcionarios del Sernac denuncian encubrimiento de reclamos y piden la salida del director

La Contraloría General de la República anunció este miércoles el inicio de una fiscalización en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tras las denuncias recibidas sobre irregularidades en el manejo de los reclamos tras el apagón masivo registrado en febrero.

Entre las anomalías destaca la creación de un proveedor falso para eximir a empresas eléctricas de responsabilidad.

El órgano contralor indicó que “tras hechos dados a conocer por un medio y redes sociales, este miércoles 19 de marzo, iniciamos una investigación en Sernac, respecto de las acciones adoptadas por el servicio ante reclamos recibidos en dicho evento, ocurrido a fines de febrero pasado”.

Encubrimiento de reclamos por el mega apagón

Cabe señalar que la investigación surgió luego de que El Mostrador sacara a la luz una serie de correos electrónicos que revelaron que desde el Sernac habrían intentado evitar que los reclamos posteriores al mega apagón llegaran directamente a las distribuidoras. En dichos mensajes, se alude a una supuesta instrucción que proviene desde Presidencia, lo cual fue descartado desde el Gobierno.

«Dado que mañana se entregarán volantes con información sobre el ingreso de reclamos… ¿Qué texto debemos poner para que no sean las empresas de distribución eléctricas las responsables?», señala uno de los correos electrónicos, que habría sido enviado por Milenka Montt, jefa de gabinete del Sernac.

Por su parte, en otro correo que habría siso emitido por el jefe de División de Gestión Interna, se solicitó ejecutar una serie de acciones, entre ellas, habilitar el proveedor llamado ‘APAGON’ (00.000.000-0), «conforme al manual institucional de creación de proveedores y con un plazo máximo para ello de las 9 horas del martes 4 de marzo».

Además, la comunicación establece, en cuanto a los reclamos, que “no se trasladará a la compañía eléctrica, sino que se enviará directamente a nuestro propio correo y portal interno”.

De acuerdo con El Mostrador, fuentes del Sernac señalaron «que la idea de buscar un proveedor falso apuntaba a no afectar a las distribuidoras, no notificándolas para no afectar su tasa de reclamos».

Desde el Sernac respondieron a este medio sobre el cambio en la forma de recibir las quejas.

“Para facilitar la gestión efectiva de los reclamos y evitar que los consumidores siguieran recibiendo respuestas negativas desde las empresas de distribución eléctrica, que catalogaban el reclamo como ‘No acogido’, se determinó suspender temporalmente la derivación hasta que las autoridades sectoriales establezcan las responsabilidades del corte de electricidad. A la fecha, según información pública, se han iniciado investigaciones en empresas del sector de transmisión y de generación de electricidad”, indicaron.

Señalaron que las gestiones que han realizado “están amparadas en su normativa y atribuciones, no contraviniendo el marco legal y con el propósito de obtener los mejores resultados en beneficio de las y los consumidores afectados”.

Trabajadores solicitan la renuncia al director nacional del Sernac, Andrés Herrera, argumentando que “esta poniendo en riesgo la credibilidad de la institución“.

Trabajadores piden la salida del director del Sernac

A la par de las acciones emprendidas por la Contraloría, la Asociación de Funcionarios del Sernac se declaró “en estado de alerta y movilización” debido a una serie de irregularidades, entre las que figuran las “preocupantes omisiones” en materia de gestión y comunicación institucional, por medio de las cuales “no se trasladan reclamos a proveedores, ni se emiten notificaciones a usuarios conforme a los procedimientos establecidos“.

De acuerdo con los trabajadores, esta anomalías afectaría tanto la tramitación de reclamos contra las empresas como el acceso de información por parte de los usuarios.

Ante este escenario, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Sernac, Francisco Bustamante, se dirigió esta mañana hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta y emplazar al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Economía, Nicolás Grau, y solicitar la renuncia al director nacional del Sernac, Andrés Herrera, argumentando que “esta poniendo en riesgo la credibilidad de la institución“.

“Demandamos la salida del actual director nacional del Sernac, Andrés Herrera Troncoso, por abandono de deberes, su equipo de gabinete, staff de jefaturas de confianza y subdirectores“, indicaron.

En la misiva, los funcionarios acusaron a la jefatura del Departamento de Comunicaciones y la Dirección Nacional de Implementar Criterios Discrecionales, que afectan la tramitación de reclamos ciudadanos, impidiendo “su derivación a proveedores (caso Apagón) generando estudios paralelos sin sustento ni fundamento que desinforman a la ciudadanía“.

Amedrentación al ejercicio sindical en Sernac

En la carta dirigida al jefe de Estado, los funcionarios denunciaron “numerosos sumarios y denuncias enmarcadas en la ley Karin, por maltrato y acoso laboral, muchas de estas relacionadas a cargos de confianza de la administración“.

A lo que se suman acciones de amedrentamiento al ejercicio sindical y cuestionamientos a acciones y posturas de los trabajadores del servicio.

De acuerdo con los funcionarios, esto ha “desatado conflicto interno dentro de la dirección que hoy golpea y afecta directamente a funcionarios de carrera en su ejercicio y labores diarias; la ausencia del director nacional en relación al liderazgo interno, delegando la toma de decisiones respecto a materias que afectan las condiciones de trabajo de las y los funcionarios (…)”, entre otras, consignó El Mostrador-

“Dejamos esta declaración a la luz pública, e indicamos que iniciaremos conversaciones con las autoridades superiores pertinentes para poner fin a este proceso de deterioro de nuestra cultura y clima organizacional”, indicaron para cerrar el comunicado, en el que advirtieron que en caso de no llegar a buen puerto las tratativas podrían declararse en un estado de movilización.