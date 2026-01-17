“Nos están desalojando a punta de fuego”: Comunidades Mapuche – Tehuelche denuncian desde la Patagonia Argentina

Patagonia: Comunidades Mapuche – Tehuelche denuncian “Nos están desalojando a punta de fuego”



En un contundente comunicado denominado, una amplia coalición de comunidades y organizaciones Mapuche-Tehuelche del Puel Mapu repudia enérgicamente las acusaciones irresponsables del gobierno de la provincia de Chubut, que responsabiliza a organizaciones mapuche por los devastadores incendios que afectan la región.

La declaración, suscrita por más de 30 referentes y lof (comunidades), califica estas imputaciones como un “relato” sin pruebas, destinado a estigmatizar y dividir, mientras se encubre una grave inacción estatal y una “decisión política” de abandono.

Desmontando el relato oficial: Abandono, desinversión y hechos extraños

El documento detalla una cronología de hechos que, a su juicio, desmienten la narrativa gubernamental. Señala la ausencia total de medidas de prevención tras los incendios de la temporada pasada en Epuyén, donde más de 70 viviendas destruidas aún no se reconstruyen. Denuncia el despido de casi el 50% de los brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego en el último año, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, describe una serie de eventos previos “extraños”, como la aparición de explosivos en Puerto Bonito, Epuyén, seguida de un operativo de seguridad que cerró accesos. A partir del lunes 5 de marzo, el fuego se inició en Puerto Patriadas. La declaración subraya que, mientras el gobernador Ignacio Torres aterrizaba en la comarca, el incendio se expandía sin una respuesta oficial contundente, siendo los vecinos y brigadas comunitarias quienes lideraron los esfuerzos iniciales de contención.

La respuesta comunitaria vs. La inacción Estatal

Frente al descontrol de los focos y las evacuaciones en El Hoyo, El Pedregoso, Epuyén y otras localidades, el texto destaca la solidaridad y autogestión de toda la comarca: cocinas comunitarias, traslados voluntarios, donaciones y brigadas vecinales que trabajan con equipamiento insuficiente. En contraste, acusa al gobierno provincial de retener 600.000 dólares de fondos para la prevención de incendios forestales y de desacreditar públicamente los pedidos de ayuda y las cuentas bancarias habilitadas por estas brigadas, tildándolos de “estafa”.

“No sólo no cumple con su función sino que pone en duda a quienes sí le ponen el cuerpo”, afirma el comunicado, citando además a bomberos locales que confirmaron no haber recibido ayuda ni nacional ni provincial.

Una estrategia de estigmatización y “Gentrificación por Fuego”

La declaración rechaza enfáticamente las declaraciones del Ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, quien afirmó que “la hipótesis respecto del incendio es que fueron los mapuches, porque es lo que muestra la historia”. La respuesta, calificada de “monotemática”, es para las comunidades un intento de repetir un “guión” de criminalización. Recuerdan los allanamientos de 2023, donde tras acusaciones similares se violentó a 11 viviendas, incluyendo una radio Mapuche, se golpeó a ancianos y se detuvo a una mujer sin que, tras seis meses, se hallaran pruebas en su contra.

El texto sostiene que el gobierno “entrega la provincia” y utiliza el fuego como una “estrategia de gentrificación” para desalojar territorios. “Nos están desalojando a punta de fuego. Año a año usan el fuego como una estrategia de gentrificación. Usan el odio y el racismo para generar división”, denuncia.

Un llamado a la conciencia y a la defensa de la vida

El comunicado concluye con un llamado a la conciencia social para repudiar las acusaciones infundadas, tal como lo hizo el fiscal Díaz Mayer en medios locales, y con un firme mensaje al Gobernador: “Basta de asesinar a la tierra. Si no sabe qué hacer, retírese, pero deje de inventar relatos que ya nadie le cree. La tierra no se vende. Se defiende”.

Finalmente, expresan su solidaridad y reconocimiento a bomberos, brigadistas, brigadas vecinales, cocinas comunitarias y radios locales, “que sin su ayuda esto sería una verdadera tragedia”, cerrando con un “Marichiwew!” (¡Diez veces venceremos!).

Firmantes:

La declaración cuenta con la adhesión de una extensa lista de comunidades y organizaciones, incluyendo al Lof Katrawletuain de Rawson, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, el Lof Pillan Mahuiza de Corcovado, el Lof Quemquemtrew, el Lof Nahuelpan de Esquel, la Comunidad Mapuche Pillan Manke (Cóndor Sagrado), el Lof Ignacio Coliqueo de Los Toldos (Bs. As.), el Lof Cayulao de Tres Arroyos, la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la UNPSJB, la Comunidad Kupalme Millaqueo de Río Mayo, la APDH Regional Esquel-Trevelin, y referentes como Rosa Ñancucheo, Lonko territorial, y Soraya Maicoño Pillan Cushe, Comunida Kupalme Millaqueo, Rio mayo Chubut, pueblo tehuelche mapuche, Abel muñoz, Comunidad Quichaura Oeste _ Tecka, Almendra Daniela comunidad mapuche Tehuelche de lago Rosario y Sierra colorada, – Lof mapuche Cañio el Maitén, Lof FENTREN Kimun, Lof Newentuaiñ Inchin, Lof Santa Rosa Leleque, APDH Regional Esquel Trevelin, Catedra abierta de pueblos originarios UNP sede Trelew, La APDH Noroeste del Chubut, entre otros.