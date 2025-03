“Me refiero a la derecha”: Presidente Boric emplaza a la Oposición por constantes críticas a su gestión

En el marco del cambio de gabinete, en donde se oficializó la llegada de Álvaro Elizalde como nuevo ministro del Interior, el Presidente Gabriel Boric abordó a las críticas que ha recibido el Gobierno en el último tiempo por parte de la derecha.

El ejecutivo destacó los distintos avances en materia de seguridad que bajo su administración se han logrado llevar a cabo, como la actualización de la Ley Antiterrorista, la Ley de Narcofunerales y el nuevo Ministerio de Seguridad: “Después de dieciocho años de tramitación en el Congreso, se ha logrado promulgar la ley que crea el Ministerio de Seguridad, una nueva institucionalidad que se va a dedicar cien por ciento a combatir la delincuencia y otorgarle seguridad a los habitantes de nuestra patria”.

En ese contexto, el ejecutivo también anunció que durante abril se presentará al próximo ministro de dicho órgano del Estado, y añadió a su discurso que han logrado llevar a cabo con éxito más de sesenta leyes gracias a sus ministros. “Porque la seguridad es intersectorial”, agregó el jefe de Gobierno.

Sin embargo, Boric no se quedó ahí y reconoció que esta consecución de consolidaciones no ha sido suficiente para la expectativa de la ciudadanía, pero también apuntó a los constantes alegatos que distintas figuras de la derecha han realizado en contra del Gobierno: “Hay quienes se dedican a quejarse o a criticar. Me refiero a la derecha. Nosotros nos hemos dedicado a hacer y a trabajar”, enfatizó.

En esa misma línea, agradeció la gestión de Carolina Tohá como ministra de Interior, en donde desempeñó funciones desde 2022 y quien ahora oficializó su candidatura a la presidencia de cara a las elecciones de noviembre.

Tohá y la derecha

Por su parte, Carolina Tohá, la carta del Oficialismo para mantener la línea de Gabriel Boric, expresó que “vivimos en tiempos de incertidumbre y desesperación en muchas partes del planeta. Se vive una ola en el mundo donde las ideas ultraderechistas ponen en duda muchos avances civilizatorios”.

En esa misma línea, declaró que «Chile tiene condiciones únicas para hacer de nuestro país una tierra de esperanza. No tenemos por qué caer en esa trampa. Tenemos desafíos enormes, tenemos problemas, pero no somos un país descarrilado como algunos quieren mostrar. Somos un país fuerte, sobrio, pragmático y trabajador”, finalizó.