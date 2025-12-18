Ñuble: Formalizan a 3 sujetos acusados de causar incendio forestal que quemó 150 hectáreas en Chillán Viejo

El fiscal (s) de Chillán, Richard Urra Blanco, formalizó por el delito de incendio, contemplado en la Ley de Bosques, a los sujetos identificados como Guillermo Castro Hernández, José Cuervo Fuentes y José Arellano Bustos, quienes tras ser detenidos fueron acusados de iniciar el incendio forestal que afectó al sector El Quillay, en Chillán Viejo, y que incluso traspasó la Ruta 5 Sur.

La Fiscalía expuso que la emergencia, que movilizó a Bomberos y personal de la Conaf, se originó en un taller mecánico, donde los imputados utilizaron herramientas eléctricas, las que por su uso en metal crearon chispas, fuente de calor que alcanzó a pastizales, iniciándose el fuego.

El fiscal (s) Richard Urra precisó que los imputados actuaron de forma imprudente, no sólo por realizar los trabajos sobre una superficie combustible, sino también por no considerar el fuerte viento que se registraba la tarde de ayer en la zona.

Por ello, se solicitó ante el tribunal la prisión preventiva de los tres detenidos, la que no fue acogida por el magistrado, quien solo impuso a los imputados la medida cautelar de prohibición de salir del país.

Asimismo, el Juzgado de Garantía de Chillán decretó 4 meses de plazo para la investigación de la Fiscalía, la que se realiza con Carabineros del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de dicha institución.

