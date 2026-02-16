Ñuble: Partió construcción de Embalse Zapallar que permitirá el riego de 10 mil hectáreas agrícolas

En un acto encabezado por las ministras de Obras Públicas, Jessica López, y de Agricultura, Ignacia Fernández, se dio el vamos oficial a la construcción del nuevo Embalse Zapallar en la región de Ñuble.

Se trata de una anhelada iniciativa hídrica, que permitirá el riego de 10 mil hectáreas agrícolas en las comunas de El Carmen y San Ignacio, beneficiando directamente a más de 2.000 productores.

Los trabajos, que cuentan con una inversión cercana a los 158 millones de dólares, serán ejecutados por el consorcio China International Water & Electric Corporation (CWE) – Agencia en Chile, contando con un plazo de construcción de 1.620 días corridos, por lo que se proyecta su entrada en operación en el año 2030.

Desde el gobierno, recordaron que este proyecto, impulsado por la Dirección de Obras Hidráulicas, viene a cumplir un anhelo de casi 7 décadas de agricultores y canalistas de la zona. Asimismo, detallaron que las obras, que forman parte del Plan Nacional de Grandes Embalses del MOP, significarán una inversión total cercana a los US$300 millones de dólares, al incluir el embalse y sus respectivos canales.

«Además de asegurar el agua para el riego y otras actividades, este embalse va a dinamizar la economía y el empleo, potenciando el desarrollo de la región», destacó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, en la ceremonia donde se colocó, simbólicamente, la ‘primera piedra’ de los trabajos.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, resaltó que la puesta en marcha del Embalse Zapallar «representa el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric con la seguridad hídrica. Ante la emergencia climática respondemos con más inversión y con soluciones estructurales».

Capacidad de 80 millones de metros cúbicos

La titular de la cartera de Agricultura detalló que este nuevo embalse cuenta con una capacidad de 80 millones de metros cúbicos, por lo que «no sólo va a ser clave para la agricultura, sino que también va a aportar agua para el consumo humano, para el control de crecida y para poder hacer un mejor manejo de los incendios forestales», a lo que se suma el fortalecimiento del desarrollo turístico y la práctica de deportes náuticos y acuáticos, entre otros.

Las autoridad destacaron finalmente que el Embalse Zapallar beneficiará a pequeños, medianos y grandes agricultores, de los cuales más del 84% cultiva menos de 5 hectáreas. Dentro de las principales actividades que se desarrollan en estos terrenos, y que podrán ser ampliadas con la nueva obra, están la plantación de trigo, avena, productos de temporada y hortalizas, además de la ganadería.

¡Buenas noticias! El @gobiernodechile inicia la construcción del Embalse Zapallar, una obra estratégica que transformará el futuro hídrico de la región de Ñuble y beneficiará directamente a más de 2.000 productores agrícolas.

1/2 pic.twitter.com/jwP9Sa0UEq — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) February 16, 2026

