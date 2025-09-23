Núcleo de Estudios Asiáticos y U. de Santiago invitan a Curso Fundamental sobre Asia Oriental

El Núcleo de Estudios Asiáticos (NEA) del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), invita a participar en el curso “Asia Oriental: Curso Fundamental”, el cual es gratuito y será impartido en modalidad sincrónica (en línea).

Durante 4 sesiones, todas a realizarse durante octubre de 2025, se abordarán los principales procesos históricos, políticos, económicos y culturales que han marcado la transformación de Asia Oriental y su vínculo con América Latina.

Entre los profesores que participarán en este curso se encuentran el Dr. César Ross, Premio Nacional de Historia 2024, director del Núcleo Estudios Asiáticos y académico de la Usach; las también doctoras y docentes de la U. de Santiago, Pamela Mancilla, Constanza Jorquera y Lenisett Toro; y los doctores Eduardo López y Rodrigo Álvarez, también integrantes del cuerpo docente de la Usach.

Las fechas de las sesiones son los días 9, 14, 23 y 28 de octubre de 2025, en un horario que va de 19:00 a 20:00 horas de Chile continental.

Para participar hay que completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente link: https://forms.gle/922yo7QvZzkDNYAC9.

El Ciudadano