Núcleo de Estudios Asiáticos y U. de Santiago invitan a Curso Fundamental sobre Asia Oriental

Durante 4 sesiones, todas a realizarse durante octubre de 2025, se abordarán los principales procesos históricos, políticos, económicos y culturales que han marcado la transformación de Asia Oriental y su vínculo con América Latina.

Núcleo de Estudios Asiáticos y U. de Santiago invitan a Curso Fundamental sobre Asia Oriental
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Núcleo de Estudios Asiáticos (NEA) del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), invita a participar en el curso “Asia Oriental: Curso Fundamental”, el cual es gratuito y será impartido en modalidad sincrónica (en línea).

Durante 4 sesiones, todas a realizarse durante octubre de 2025, se abordarán los principales procesos históricos, políticos, económicos y culturales que han marcado la transformación de Asia Oriental y su vínculo con América Latina.

Entre los profesores que participarán en este curso se encuentran el Dr. César Ross, Premio Nacional de Historia 2024, director del Núcleo Estudios Asiáticos y académico de la Usach; las también doctoras y docentes de la U. de Santiago, Pamela Mancilla, Constanza Jorquera y Lenisett Toro; y los doctores Eduardo López y Rodrigo Álvarez, también integrantes del cuerpo docente de la Usach.

Las fechas de las sesiones son los días 9, 14, 23 y 28 de octubre de 2025, en un horario que va de 19:00 a 20:00 horas de Chile continental.

Para participar hay que completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente link: https://forms.gle/922yo7QvZzkDNYAC9.

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Las tareas pendientes para el tratamiento de ELA en Chile

Hace 3 meses
Absalón Opazo

II Congreso de Sinólogos Latinoamericanos en Santiago de Chile

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Andrea Abarca Charpentier asume presidencia de la Feusach y llama a defender la universidad estatal

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

BRICS gana tracción en Asia: Myanmar y Laos evalúan sumarse

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Sur Global se discute en Chile con encuentro de sinólogos

Hace 2 meses
Absalón Opazo

¿Cuál es el mejor horario para tomar café y cuántas tazas se recomiendan al día?

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Consuelo Lewin trae a Santiago el curso de los ríos en el territorio de Chile

Hace 3 meses
Absalón Opazo

La troika asiática marca la ruta

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Investigación busca rescatar la artesanía chilena como motor de turismo y desarrollo

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano