Nueva Ley de Pesca avanza en el Congreso: Partió votación de régimen general de acceso para pescadores artesanales

En una importante decisión, la Comisión de Pesca de la Cámara definió reservar para el sector artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras de la región de Valparaíso en su totalidad, cerrando así la posibilidad para el desarrollo de la pesca de arrastre en esta zona del país. Diputado porteño Jorge Brito destacó la aprobación de esta norma: "Vamos a poder contribuir a la recuperación del mar de Chile", afirmó el legislador recientemente reelecto en su cargo.

Luego de la Ley de fraccionamiento pesquero, la Comisión de Pesca de la Cámara continuó avanzado con el articulado de la nueva Ley de Pesca, y según lo informado, ya han votado casi un 85% de los capítulos, lo que implica unos tres cuartos del articulado.

De acuerdo al reporte del boletín de la Cámara, actualmente, el grupo parlamentario se encuentra analizando y votando normas relativas al mundo artesanal.

«Más precisamente, en las últimas dos sesiones se abordó el ‘Régimen general de acceso artesanal’. Este régimen se define como de ‘libertad de pesca’. Sin embargo, se establece que, para ejercer actividades pesqueras extractivas, los pescadores artesanales y sus naves o embarcaciones deberán, previamente, inscribirse en el Registro respectivo, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios», se lee en la publicación.

Asimismo, la Comisión también estableció el área de reserva para la pesca artesanal en la nueva Ley de Pesca, la que se extenderá por una franja del mar territorial de 5 millas marinas, medidas desde las líneas de base. Para esto se partirá del límite norte de la República y se extenderá hasta el paralelo 43° 25′ 42″ de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas.

De igual manera, se reserva para la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en la playa de mar, las aguas interiores del país y los caladeros de la pesca fuera de las primeras 5 millas.

«La comisión, igualmente, aprobó una indicación que establece que la pesca artesanal no podrá realizar actividades extractivas en las aguas terrestres del país. No se considerarán aguas terrestres las aguas marítimas situadas hacia el interior de la línea base del mar territorial, como bahías, canales, estuarios o fiordos, entre otros», indica el boletín de la Cámara.

Valparaíso sin pesca de arrastre

Por otra parte, la Comisión de Pesca definió que se reserve al sector artesanal el ejercicio de las actividades extractivas de la región de Valparaíso en su totalidad, incluyendo las islas oceánicas que sean parte de la administración de esta región.

El diputado Jorge Brito (Frente Amplio) destacó la aprobación de esta norma, que promovió, como una medida en contra de la pesca de arrastre y sus efectos negativos sobre los recursos: «Todos esos botes que uno ve en caleta Portales, Membrillo, Higuerillas, San Pedro de Concón, San Antonio, Quintero, se van a ver beneficiados y con esto vamos a poder contribuir, además, a la recuperación del mar de Chile», enfatizó el legislador.

En ese sentido, una disposición que se aprobó, pero que no contó con apoyo unánime fue la que establece algunas excepciones a las zonas de exclusión del país. Específicamente, refiere a las pesquerías del camarón naylon; langostino amarillo; langostino colorado; y/o gamba.

Al respecto, se define que será posible permitir operaciones extractivas de naves mediante resoluciones de la Subsecretaría de Pesca, pero para dicha decisión, se deberá considerar un informe técnico previo del Consejo Regional de Pesca correspondiente.

Según se comunicó, la nueva Ley de Pesca también contemplará otras mejoras para el mundo artesanal, aprobadas en sesiones anteriores. Una de ellas es la constitución de una plataforma social. De tal modo, si sufren un accidente, las y los pescadores tendrán la posibilidad de atenderse en el IST. Además, contarán con cotizaciones para pensiones de vejez.

Dicha plataforma se financiará con lo que la industria pesquera le pagará al fisco por las autorizaciones de pesca que reciba.

En otra línea, la comisión acordó enviar dos oficios al Ejecutivo para solicitar información sobre ayudas económicas comprometidas para el sector artesanal de la región de Atacama. Esta medida se sustentaría en la difícil situación generada por la nula captura de la anchoveta en los últimos tres años. Igualmente, por la baja del precio del alga que comercializan.

Diputado Jorge Brito: «Contribuir a la recuperación del mar de Chile»

