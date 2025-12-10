Ñuñoa: Concejal presenta querella contra alcalde Sichel por falsificación de documentos públicos y de datos informáticos

El concejal por Ñuñoa, Andrés Argandoña (FA), presentó una querella contra el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, «y todos quienes resulten responsables» por el presunto delito de falsificación de documentos públicos y datos informáticos.

«Cuando las autoridades no cumplen con los estándares mínimos de probidad es nuestro deber fiscalizarlos», declaró el concejal Argandoña tras la presentación de la acción judicial, que se origina luego de que a fines de octubre presentara una denuncia por la no entrega al Concejo de las actas de evaluación de los fondos concursables para organizaciones sociales de Ñuñoa.

«Ante esto, durante todo el mes de octubre simplemente se nos hizo llegar un correo con un link donde se indicaba el listado de los proyectos adjudicados y no adjudicados. Luego con fecha 4 de noviembre, el alcalde me informa que ha presentado una querella criminal en mi contra dado que las actas de evaluación que nosotros acusamos que no se nos entregan, estaban siempre en el link», relató el concejal frenteamplista.

Pero, agregó, «revisando el link nuevamente, nos percatamos revisando los metadatos tanto de la página como de los documentos ahí subidos, que los archivos habían sido modificados con fecha 4 de noviembre, la misma fecha en la que el alcalde presenta su querella en mi contra».

«Asimismo, los links a los documentos y hacia las actas, también habían sido creados con fecha 4 de noviembre, la misma fecha de la querella, es decir, era imposible que esos documentos estuvieran subidos en la página en la fecha que decía el alcalde», planteó Argandoña.

«Por este motivo estoy presentando esta querella en contra del alcalde, por una denuncia calumniosa, y contra todos quienes resulten responsables por falsificación de documentos públicos y falsificación de datos informáticos», puntualizó el edil de Ñuñoa.

Por su parte, la concejala de la misma comuna, Alejandra Valle, dijo que le parece «gravísimo que el alcalde esté amenazando a los concejales con querellas personales, de derecho privado, para intentar acallarnos cuando estamos realizando nuestra labor de fiscalizar».

«Estas son cosas que nosotros hacemos porque son las platas de la comuna, que van a las organizaciones sociales, que deben ser fiscalizadas y que deben demostrar transparencia. Y eso es lo que no hemos visto hasta ahora», agregó la concejala y también periodista.

Hoy presenté una querella en contra del alcalde de Ñuñoa, Sebastian Sichel, y todos quienes resulten responsables por falsificación de documentos públicos y falsificación de datos informáticos.



Dejo foto de la prueba: https://t.co/YFQ4mN47h4 pic.twitter.com/PY4gpebTOq — Andrés Argandoña Concejal Ñuñoa (@aargandonab) December 10, 2025

Seguiremos informando.