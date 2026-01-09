Operación Huracán: 5 carabineros y 1 civil condenados por falsificación de instrumento público y otros delitos

Este viernes 9 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó veredicto condenatorio contra 6 de los 11 imputados en el montaje de la «Operación Huracán», en la cual se fabricaron pruebas falsas contra un grupo de comuneros mapuche.

Recordemos que 10 de los 11 acusados son funcionarios de Carabineros, integrantes de la unidad de inteligencia, a quienes se suma el informático Alex Smith.

De acuerdo a lo informado, se condenó al general jefe de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu Rodríguez; al capitán Leonardo Osses Sandoval; al mayor Patricio Marín Lazo; al coronel Marcel Iván Teuber; al cabo Manuel Riquelme Mardones; y al civil Alex Schmidt Leay, «en calidad de autores, de los delitos consumados y reiterados de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación».

Aparte, el informático Alex Smith fue condenado por los delitos de obstrucción a la investigación en modalidad de calificada, y uso malicioso de instrumento público falso cometido por un particular.

La audiencia de lectura del veredicto quedó para las 10:00 horas del jueves 2 de abril de 2026. Previo a la audiencia, según consignó Radio ADN, el fiscal Luis González dijo que los imputados arriesgan condenas de hasta 20 años.

