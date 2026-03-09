Organizaciones de DDHH participaron en colocación de «primera piedra» del Memorial Tejas Verdes en San Antonio

Con el objetivo de preservar la memoria histórica, rendir homenaje a las víctimas de la dictadura cívico-militar y el fortalecer la democracia, el sábado 7 de marzo se realizó en San Antonio la ceremonia de colocación de la ‘primera piedra’ y la firma del compromiso para la construcción del Memorial del excentro de detención y tortura de Tejas Verdes.

El espacio de reflexión y homenaje estará emplazado en calle Arrayan, entre San Juan y Av. Chile, en el acceso norte al Puente Lo Gallardo, ingresando por la comuna de San Antonio, frente al exrecinto de detención y tortura Tejas Verdes, que -recordemos- estaba bajo el mando del general Manuel Contreras, el «Mamo», jefe de la siniestra DINA.

La actividad fue encabezada por la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, junto al alcalde de San Antonio, Omar Vera, participando además otras autoridades y las organizaciones de memoria y derechos humanos de la comuna, la provincia y de Santiago.

Tras la ceremonia, Luis Barrera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de San Antonio, recordó que «nosotros tenemos un compromiso con nuestros compañeros que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, como el caso del compañero Baccerini. El compromiso es nunca olvidarlos, y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que ellos estén en la conciencia de este país, de esta ciudad».

Por su parte, Nelly Andrade, representante de las sobrevivientes de Tejas Verdes de Santiago, afirmó que «para nosotros es un sueño esto que estamos logrando concretar, queríamos tener nosotros algo que dijera que en este lugar hubo tortura, hubo desaparición, y se violaron los Derechos Humanos. Nosotros queremos que nunca más en Chile y en ningún lugar del mundo vuelvan a suceder estas cosas».

«Agradecemos mucho a todas las organizaciones, a todos los organismos comunitarios, sociales y de Gobierno que apoyaron esta iniciativa, muchas gracias, quedamos muy contentos», agregó Nelly Andrade.

La actividad también consideró la firma de un compromiso interinstitucional que permitirá avanzar en el desarrollo del memorial, reafirmando el trabajo colaborativo entre el Estado, el municipio y las organizaciones de la sociedad civil.

En tanto, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, destacó que este hito constituye un acto significativo de reconocimiento y reparación simbólica para las familias y comunidades afectadas.

«Es un hito importante, resultado de un trabajo arduo de 4 años dentro de la delegación que fue impulsado por las organizaciones de Derechos Humanos, de familiares y víctimas de la dictadura. Es un espacio que va en la línea de lo comprometido por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric que es por el ejercicio de memoria y el nunca más», planteó la delegada presidencial.

«Esperamos que esta obra se concrete pronto y que permita recordar que la comuna de San Antonio fue parte de uno de los momentos más oscuros de la historia de Chile, pero que a pesar del dolor puede resurgir con esperanza a partir del trabajo de las organizaciones sociales», puntualizó Carolina Quinteros.

Finalmente, el alcalde Omar Vera, resaltó el «trabajo sostenido que ha venido desarrollando la Comisión de Derechos Humanos de San Antonio, como también la Comisión de Detenidos Desaparecidos que se unió a las voluntades del Ministerio de Obras Públicas, específicamente el secretario regional ministerial de Obras Públicas, el director regional de Vialidad, la propia municipalidad y la empresa constructora del segundo Puente Lo Gallardo, para realizar un memorial».

«Hemos asumido el compromiso de seguir adelante con el proyecto, lograr que las nuevas autoridades lo puedan materializar, y el Municipio tendrá que realizar el cuidado y protección de ese memorial. Así que agradecemos a quienes han sido participe y han llevado adelante este importante hito», manifestó el jefe comunal.

El futuro memorial busca transformarse en un espacio de memoria y reflexión en torno a lo ocurrido en el excentro de detención de Tejas Verdes, lugar que durante la dictadura fue utilizado como recinto de prisión política y tortura. Las autoridades presentes coincidieron en que este proyecto contribuirá a mantener viva la memoria histórica y a fortalecer la promoción y defensa de los derechos humanos en el país.

