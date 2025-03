¡Orgullo nacional! The New York Times destaca cinta chilena como una de las mejores películas de terror del siglo XXI

La Casa Lobo, de Cristóbal León y Joaquín Cociña, fue seleccionada por The New York Times como una de las mejores películas de terror de lo que va de siglo, junto con otras aclamadas obras del género, como Hereditary, The Babadook y American Psycho.