Óscar Palleres, el candidato popular de Jeannette Jara en Arica: «Las fuerzas democráticas populares merecen que su voz esté presente en el Parlamento»

Toda su vida ha recorrido las calles y pasajes de su Arica natal. Creció en medio del cariño de una familia donde el matriarcado marcó a fuego la fuerza y empatía que lo caracteriza. Aprendió desde siempre que el trabajo y el estudio son las herramientas que se requieren para avanzar y desafiar el destino.

Con ese predicamento, a los 17 años se matriculó en la carrera de Derecho de la Universidad de Concepción, de donde egresó, a pesar de las dificultades propias de la distancia familiar y de la prisión política sufrida durante la dictadura entre 1987 y 1988. Recuperada la democracia, fue elegido como Vocal de Cultura de la Federación de Estudiantes de su alma mater.

Se define como un estudioso y lector empedernido. Por esa vía conoció las enseñanzas humanistas del mensaje de Jesús, la poesía de Gabriela Mistral y de Pablo Neruda, el rigor analítico de Marx y la pasión vital de Gladys Marín, a quien admira por la fuerza de sus convicciones y la entrega total por la causa de la justicia social.

Su célebre frase: “hay que luchar, luchar, y seguir luchando, aunque en ello se nos vaya la vida”, lo representa plenamente, porque no se cansa de trabajar, desde el espacio que le corresponda, por la unidad y la esperanza de mejores días para la gente que cotidianamente se levanta a ganarse el pan honradamente, y forjar el futuro de la Patria.

Óscar Palleres Flores ha ejercido diferentes funciones en el sector público, donde destaca su rol en 2014 como el primer Coordinador Regional del PEDZE de Arica y Parinacota, y jefe de gabinete del Intendente Emilio Rodríguez en 2015.

En el área privada, se desempeña como Consultor de Proyectos y Director Ejecutivo del Observatorio de Políticas Públicas Regionales. Trabaja también como gestor cultural, siendo actualmente productor ejecutivo de la exitosa película “Gloria, la Novia de Azapa”.

Ahora, como candidato a diputado popular, se encuentra abocado a compartir sus propuestas para transformar la vida de los habitantes de Arica. Procura, en ese contexto, realizar pedagogía política, aclarando que los parlamentarios no construyen escuelas, ni hospitales, ni casas, ni carreteras, y que los candidatos que digan o prometen eso le están mintiendo a la ciudadanía.

Los diputados “legislan: hacen leyes”, dice el candidato popular. En ese sentido, sus proyectos legislativos apuntan a brindar orden y seguridad en las fronteras, a cargo de soldados profesionales; a aumentar la dotación de Carabineros en las poblaciones de Arica, propiciando que el 60% de los egresados de la Escuela de Formación que funciona en la capital regional permanezcan por 10 años en la zona.

En el ámbito de la economía y el empleo, propone que en los proyectos de viviendas sociales, el 80% de la mano de obra sea de Arica y que, al igual que la candidata presidencial Jeannette Jara, trabajará en el Parlamento por un sueldo vital de $750.000 pesos.

Sobre la elección parlamentaria de Arica y Parinacota, está consciente que se enfrentan a las maquinarias millonarias de los partidos tradicionales, que de manera impúdica se aprovechan de los recursos públicos de los contribuyentes.

“En este distrito se eligen 3 diputados. Los sectores vinculados al centro político seguramente elegirán a uno de los suyos; lo mismo ocurrirá con la derecha. En ese sentido, las Fuerzas Democráticas Populares de Arica merecen que su voz también esté presente en el Parlamento”, concluyó Óscar Palleres.