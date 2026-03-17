«Palestina seguirá en nuestros corazones, con o sin bandera»: Alcalde de La Cisterna tras prohibición de Contraloría a izamiento de pabellón palestino en el municipio

Durante la presente jornada se conoció un dictamen de la Contraloría General de la República, dirigido a los municipios de Puente Alto y La Cisterna en la Región Metropolitana, en la cual se les prohibió volver a izar la bandera de Palestina en sus respectivas dependencias.

Según consignó un reporte de Radio Biobío, el ente contralor se pronunció mediante un oficio emitido por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, después de que dos personas, bajo reserva de identidad, pidieran revisar los izamientos del pabellón palestino registrados en el frontis de los edificios consistoriales en ambos municipios.

Para la Contraloría, este tipo de acciones «no guardan relación» con el cumplimiento de algún fin institucional, advirtiéndoles que deben tomar «las medidas necesarias» para evitar que situaciones como estas se repitan, pues constituyen un uso de las dependencias municipales para «actos ajenos a los fines propios de los municipios, como lo es el izamiento de un pabellón extranjero».

Tras la notificación, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, expresó que «Palestina seguirá en nuestros corazones, con o sin bandera».

«El genocidio que continúa padeciendo el pueblo palestino no puede dejar indiferente a ningún ser humano. En una muestra de solidaridad, el Concejo Municipal de La Cisterna aprobó el izamiento del pabellón de Palestina en el edificio consistorial, el 24 de junio de 2025», explicó el jefe comunal en una publicación en sus redes sociales.

El alcalde Olmos recordó además que «nuestra comuna es el hogar de mucha gente de la colonia chilena de ese país. Son tan vecinos como cualquier otro. El Club Deportivo Palestino es local en el Estadio Municipal de La Cisterna y mantiene una estrecha relación colaborativa con la comunidad local».

«Izar la bandera palestina un solo día, por tanto, fue un gesto mínimo de humanidad para recordarnos que la barbarie duele, que miles de sueños de niños y niñas siguen quedando truncos por los bombardeos, y que la promoción del valor de la paz debiese ser universal, tanto en lo público como en lo privado», enfatizó el alcalde de La Cisterna.

El genocidio que continúa padeciendo el pueblo palestino no puede dejar indiferente a ningún ser humano.

En una muestra de solidaridad, el Concejo Municipal de La Cisterna aprobó el izamiento del pabellón de Palestina en el edificio consistorial, el 24 de junio de 2025.

Nuestra… https://t.co/qWm6wPmFss — Joel Olmos Espinoza (@joelcisternino) March 17, 2026

El Ciudadano