Pankeke y posible regreso de «Los Improvisadores»: La puerta siempre está abierta. No me niego a nada»

Puede ser que el nombre Sergio Domínguez no les «suene» en lo absoluto, pero sí «Pankeke»; el querido y recordado comediante del extinto programa de Vía X «Los Improvisadores. A pesar de los casi 14 años del término del programa, aún sus integrantes siguen presentes en el escenario nacional, como es el caso de Maly Jorquera, Mónica «Moyita» Moya, y «Pankeke», quienes continúan presentándose con sus rutinas de stand up e improvisación.

Por lo anterior, El Ciudadano conversó con Sergio «Pankeke» Domínguez sobre su presente, sus proyectos alejado de la televisión, y la posibilidad de un regreso de «Los Improvisadores».

Han pasado muchos años del programa, ¿En qué estás actualmente?

-He estado bien. Estoy haciendo clases de improvisación y de teatro. También estoy haciendo funciones de impro y ayudando a algunos colegas y alumnos con sus espectáculos.

Se dice que eres uno de los pocos comediantes a nivel nacional que ocupa la improvisación para hacer reír, ¿Cómo es eso?

-Mi espectáculo punk es un solo de improvisación, es decir, 100% improvisación. En mis espectáculos, yo invito a alguien que haga unos minutitos de stand up y así el show tiene stand up e improvisación. Pero lo que yo hago es stand up freestyle 100%. El espectáculo lleva harto tiempo en cartelera, pero sí es de improvisación. Pura y dura.

¿Se han planteado la idea de que vuelvan los improvisadores?

-Con los chiquillos hay super buena onda. Yo no me cierro a nada, y bueno, hemos hecho funciones y cosas. Hace años que no nos juntamos, pero la puerta siempre está abierta. No me niego a nada.

Si alguien quisiera ver tu show, ¿a dónde debe ir?

-Pueden ver mi espectáculo en Gran Refugio. Yo me presento, tengo una temporada desde hace seis años ahí. Me presento todos los viernes y sábados. Además, en febrero también voy a estar los jueves en la sucursal de Gran Refugio ubicado en Plaza Egaña (22 horas). Así que pueden ir el jueves al Mall Plaza Egaña o el viernes y sábado a en el Gran Refugio de Barrio Italia. Estoy todos los viernes y sábados ahí y todos los jueves de febrero.

Venta de entradas en:

https://www.passline.com/eventos/pank-comedia-improvisada-jueves-gran-refugio-plaza-egana-352386