«Pap-palooza»: Feria de servicios promoverá la prevención del cáncer cervicouterino en Puente Alto

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, el municipio de Puente Alto junto a la dirección de salud de la Corporación Municipal, realizará la feria «Pap-palooza», una jornada abierta a la comunidad que busca promover la prevención, el acceso a información y la detección temprana del cáncer cervicouterino.

La actividad se desarrollará el 26 de marzo, entre las 18:00 y las 21:00 horas, en el frontis de la municipalidad puentealtina, y contará con diversos servicios de salud, charlas educativas, exámenes preventivos y presentaciones artísticas dirigidas a la comunidad.

Recordemos que el cáncer cervicouterino es una de las enfermedades oncológicas que más afecta a las mujeres en Chile. Según datos del Ministerio de Salud, cerca de 600 mujeres mueren cada año en el país por esta causa, mientras que alrededor de 1.000 casos nuevos se diagnostican anualmente.

La principal causa de este tipo de cáncer es el Virus del Papiloma Humano (VPH), responsable de la gran mayoría de los casos. Se estima que entre un 20% y un 30% de las mujeres menores de 30 años porta este virus, muchas veces sin presentar síntomas.

En este contexto, la feria «Pap-palooza» busca acercar la salud a la comunidad y fomentar la prevención mediante el acceso a controles y orientación profesional.

Al respecto, la coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Corporación Municipal de Puente Alto, Katherine Bórquez González, destacó que en el «Pap-palooza» las mujeres podrán realizarse el examen de Papanicolaou, el cual «permite detectar de manera precoz lesiones precancerosas y así prevenir el cáncer cervicouterino, enfermedad que causa alrededor de 600 muertes al año, lo que equivale a dos fallecimientos diarios».

Por su parte, la Coordinadora del Programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos de SernamEG en Puente Alto, Katya Cid, comentó que en la feria las asistentes también podrán encontrar una amplia variedad de actividades.

«Nos acompañarán matronas y matrones de los centros de salud de la comuna, y emprendedoras que ofrecerán productos especialmente pensados para las mujeres. También contaremos con una atractiva programación de shows y charlas», detalló Katya Cid.

Dentro de las charlas, se destacan dos instancias de participación abierta: una charla sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) y su prevención, a cargo de Jeanette Retamal (@vphpositivo), activista puentealtina y referente en la temática; y una segunda charla que será completamente participativa y estará dirigida por Paloma Saavedra, monitora de Puente Mujer, quien enseñará sobre ejercicios hipopresivos, una técnica enfocada en el cuidado del piso pélvico.

Asimismo, durante la jornada habrá 4 stands atendidos por matronas y dos clínicas móviles con box de atención, donde se realizarán exámenes preventivos, orientación sobre salud sexual y reproductiva, y detección del VPH. Además, habrá espacios de información sobre tratamientos y tecnologías disponibles para el cuidado de la salud y el bienestar sexual.

La actividad es organizada por el Programa de Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos, junto a la Dirección de Salud, como parte de las acciones de promoción de la salud y prevención dirigidas a las mujeres de la comuna.

El Ciudadano