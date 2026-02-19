«Paremos la mala leche»: Duras críticas a políticos y prensa de Derecha por tergiversar asignación de bono a Presidente Gabriel Boric

Se trata de un incentivo estatal por metas de gestión, mediante un pago trimestral por cumplimiento, y que anteriormente fue percibido por los presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, ya que está vigente desde el año 1998. Además, se aplica a todos los funcionarios estatales.

«Paremos la mala leche»: Duras críticas a políticos y prensa de Derecha por tergiversar asignación de bono a Presidente Gabriel Boric
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

«Paremos la mala leche». Con esa frase, el diputado electo por Valparaíso, Jaime Bassa, se sumó a las críticas realizadas en las últimas horas a algunos políticos y prensa de Derecha, por su tergiversación de la asignación de un bono por cumplimiento de metas recibido por el Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, Bassa recordó que «la asignación de este bono al Presidente resulta de la aplicación regular de una ley, que ha existido por casi 5 administraciones. No depende del Presidente, ni del gobierno y la han recibido todos los presidentes por todo este periodo», enfatizó el abogado.

Efectivamente, el bono recibido por el actual Mandatario fue creado en 1998, a través de la Ley 19.553, y se aplica a todos los funcionarios públicos desde esa fecha, es decir, hace casi 30 años.

En específico, se trata de un incentivo estatal por metas de gestión, mediante un pago trimestral por cumplimiento, y que anteriormente fue percibido por los presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Pero, para muchos, el tratamiento dado por medios de Derecha como el diario La Segunda, perteneciente a la familia Edwards, sugiere la existencia de un hecho «anormal».

«Se pretende hacer creer que hay algo raro, algo extraordinario, algo abusivo. Pero la ley otorga a todo el sector público bonificación trimestral por cumplimiento de PMG’s. De hecho los expresidentes también lo recibieron», comentó el exministro Giorgio Jackson, quien agregó que «¡así funciona la desinformación (y el clickbait)!».

En la misma línea, el exministro Marcelo Mena cuestionó que la prensa «no debería caer en el clickbait burdo y populista», subrayando que el bono «está vigente desde 1998 y se audita el cumplimiento de metas mediante revisión externa».

Desde el Gobierno, en tanto, y consultada por la prensa, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, explicó que el mecanismo «no es exclusivo de la actual administración, sino que forma parte de una estructura permanente del Estado».

«Son todos indicadores que están definidos, se definen en cada inicio del año. Son bonos que están en el Estado de Chile, no dependen del Gobierno, es un sistema que funciona de hace décadas», añadió la secretaria de Estado, quien recordó finalmente que «en todas las empresas privadas funcionan los bonos de desempeño, y en el Estado de Chile y en las empresas públicas también».

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

¡Vivan las cadenas!

Hace 3 meses
El Ciudadano

Presidente del Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero critica designación de Jorge Quiroz

Hace 1 mes
El Ciudadano

"Vamos a tener la calle incendiada": Kast respalda dichos de Carter sobre reajuste fiscal y Jaime Bassa advierte que es "la misma receta de Milei"

Hace 2 meses
El Ciudadano

"De una vez por todas, pónganse a la altura": Presidente Boric envía mensaje a partidos oficialistas y les pide trabajar "unidos por Chile"

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Boric: Bloqueo que EEUU ha impuesto a Cuba es criminal y un atentado a los Derechos Humanos de todo un pueblo

Hace 1 semana
El Ciudadano

Lian Ping: El mercado de valores de China entra en nueva etapa de desarrollo

Hace 1 mes
El Ciudadano

Boric, sin pelos en la lengua: “Los líderes serviles ante Trump solo se humillan”

Hace 1 mes
El Ciudadano

La Moneda recurre al Vaticano: Boric escribe al Papa por Cuba y pide poner lo humanitario primero

Hace 1 día
El Ciudadano

Guan Tao: ¿Cuál será el impacto del regreso de Warsh a la Reserva Federal?

Hace 1 semana

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano