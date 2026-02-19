«Paremos la mala leche»: Duras críticas a políticos y prensa de Derecha por tergiversar asignación de bono a Presidente Gabriel Boric

«Paremos la mala leche». Con esa frase, el diputado electo por Valparaíso, Jaime Bassa, se sumó a las críticas realizadas en las últimas horas a algunos políticos y prensa de Derecha, por su tergiversación de la asignación de un bono por cumplimiento de metas recibido por el Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, Bassa recordó que «la asignación de este bono al Presidente resulta de la aplicación regular de una ley, que ha existido por casi 5 administraciones. No depende del Presidente, ni del gobierno y la han recibido todos los presidentes por todo este periodo», enfatizó el abogado.

Efectivamente, el bono recibido por el actual Mandatario fue creado en 1998, a través de la Ley 19.553, y se aplica a todos los funcionarios públicos desde esa fecha, es decir, hace casi 30 años.

En específico, se trata de un incentivo estatal por metas de gestión, mediante un pago trimestral por cumplimiento, y que anteriormente fue percibido por los presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Pero, para muchos, el tratamiento dado por medios de Derecha como el diario La Segunda, perteneciente a la familia Edwards, sugiere la existencia de un hecho «anormal».

«Se pretende hacer creer que hay algo raro, algo extraordinario, algo abusivo. Pero la ley otorga a todo el sector público bonificación trimestral por cumplimiento de PMG’s. De hecho los expresidentes también lo recibieron», comentó el exministro Giorgio Jackson, quien agregó que «¡así funciona la desinformación (y el clickbait)!».

En la misma línea, el exministro Marcelo Mena cuestionó que la prensa «no debería caer en el clickbait burdo y populista», subrayando que el bono «está vigente desde 1998 y se audita el cumplimiento de metas mediante revisión externa».

Desde el Gobierno, en tanto, y consultada por la prensa, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, explicó que el mecanismo «no es exclusivo de la actual administración, sino que forma parte de una estructura permanente del Estado».

«Son todos indicadores que están definidos, se definen en cada inicio del año. Son bonos que están en el Estado de Chile, no dependen del Gobierno, es un sistema que funciona de hace décadas», añadió la secretaria de Estado, quien recordó finalmente que «en todas las empresas privadas funcionan los bonos de desempeño, y en el Estado de Chile y en las empresas públicas también».

