Parlamentarios expresan preocupación por endurecimiento del bloqueo económico de EEUU contra Cuba

En una carta firmada por 26 parlamentarios y parlamentarias, encabezada por el presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Cubano, diputado Boris Barrera, los integrantes de este grupo manifestaron su más «alta preocupación» por el recrudecimiento de las sanciones y bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, esto, a raíz de la recienten «prohibición» de EEUU para que otros países suministren combustible a la isla.

Para las y los diputados y senadores, esta medida «pone en riesgo la vida de la población, principalmente de niños, niñas y personas mayores que se verán afectadas por el no funcionamiento del sistema eléctrico, de hospitales, transporte, escuelas y otros servicios básicos y esenciales».

«Estos actos extraterritoriales atentan en contra el sistema multilateral consagrado en la Carta de las Naciones Unidas», agregaron las y los firmantes, quienes hicieron un llamado «a reconocer el valor del derecho internacional para garantizar la convivencia entre los pueblos».

«Estimamos relevante destacar y reconocer el aporte solidario de Cuba en distintos ámbitos de la cooperación internacional, como medicina, educación y arte. Por lo mismo, consideramos que Cuba no es un peligro para ningún país del mundo», afirmaron.

Finalmente, la misiva llamó a la comunidad internacional y al Estado de Chile, a actuar «con responsabilidad y promover las instancias multilaterales para frenar estas medidas que transgreden el derecho internacional».

Lee la carta completa y el listado de parlamentarios que suscribieron AQUÍ