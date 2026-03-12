Parque Cultural de Valparaíso proyecta su continuidad en base a modelo de financiamiento propio

Un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado para el levantamiento del embargo de alrededor de $160.000.000 y la celebración de un acuerdo de convenio colectivo con el sindicato de trabajadoras y trabajadores, fueron algunos de los hitos más destacados dados a conocer en la Cuenta Pública 2025 del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel.

En la ocasión, la entidad porteña exhibió los resultados del convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) y la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, sostenedora del espacio.

Recordemos que el Parque es una institución colaboradora del Estado de Chile, por lo que, en base a la Ley 21.722 de presupuestos del Estado para el año 2025, recibió una glosa presupuestaria de $1.567.905.000 que se enmarca dentro de dicho convenio de transferencia de recursos.

En este marco, durante el año 2025 y enero del 2026, se realizaron 572 actividades, un 12,3% más de las comprometidas, que tuvieron un impacto directo en 92.629 personas beneficiarias, de las cuales 79.858 tuvieron acceso gratuito, detallaron desde la administración del recinto.

«También es sabido que este Centro Cultural, Sitio de Memoria y Espacio Público con vocación regional tuvo un año convulso en materia económica y organizacional. No obstante, con la renovación de su directorio durante los meses de mayo y junio, se logró estabilizar el derrotero en primera instancia nombrando una dirección ejecutiva interina», señalaron desde el Parque.

Así, dentro de los hitos más relevantes se nombró el acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado para el levantamiento del embargo de alrededor de $160.000.000.

Al mismo tiempo, se implementó un mejoramiento del equilibrio financiero en relación a recursos humanos, se firmó un acuerdo de convenio colectivo con el sindicato de trabajadoras y trabajadores, se celebró una concesión para la cafetería-restaurant y se invirtió en infraestructura estratégica, entre otras acciones.

Tras el informe, la directora ejecutiva (i) del recinto, Valentina Gallardo, destacó que «hemos logrado reducir en un 56% la necesidad de endeudamiento de la institución».

«Esto no solo permitió detener el crecimiento del déficit, sino también acotarlo al máximo durante estos 9 meses de gestión. Gracias a este trabajo, el año 2026 lo enfrentamos con mayor tranquilidad en términos de continuidad operativa en comparación con el año pasado. Sin embargo, la institución aún mantiene desafíos importantes, que podrán abordarse si se mantiene la misma voluntad, responsabilidad e ímpetu que hemos demostrado hasta ahora», puntualizó Gallardo.

Por su parte, Alejandra Fritis, directora artística de la Corporación Cultural Ojo de Pescado e integrante de la Asamblea de Socios de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, calificó la cuenta como «muy positiva, como no se había visto hace tiempo. Nos da muchas garantías y muchas seguridades con respecto a la continuidad del parque, para la continuidad de su funcionamiento».

Recursos propios

Uno de los desafíos más importantes que tiene el PCdV – Ex Cárcel es incrementar sus recursos propios. Por tal motivo, un tema que destacó en la jornada fue el plan de generación de ingresos propios proyectado para el periodo 2026-2027, en el que se contempla una meta ambiciosa de $200.000.000 anuales.

El presidente del Directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, Abel Gallardo, dijo al respecto que «lo más relevante es que hemos podido mostrar el resultado positivo con números, con cifras».

«El Parque goza de buena salud y, si bien en algún momento tuvo dificultades importantes, estas las hemos ido superando ampliamente y estamos dejando una institución a las futuras autoridades para que ellos continúen este hermoso trabajo que significa proyectar la cultura, proyectar los derechos humanos y el quehacer con la comunidad en la Región de Valparaíso», declaró Abel Gallardo.

El Ciudadano