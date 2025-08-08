Partido Solidaridad para Chile declara su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara

"Para la militancia de PSOL será fundamental hablar de cara al pueblo, escuchar sus demandas y entregar una esperanza frente a la posible regresión autoritaria y conservadora que representa la candidatura de José Antonio Kast", señalaron desde la colectividad.

Autor: El Ciudadano
A través de una declaración pública, el Partido Solidaridad para Chile (PSOL) declaró su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara del pacto Unidad Por Chile, para la próxima elección presidencial de noviembre de 2025.

«El pasado 19 y 20 de julio, en el marco de nuestra Conferencia Nacional, PSOL decidió apoyar la candidatura de Jeannette Jara (Partido Comunista de Chile) en las elecciones presidenciales del año en curso como una acción concreta para frenar los avances de la ultra derecha en Chile», señalaron desde la colectividad.

En esa línea, argumentaron que si bien no son parte del oficialismo, «hemos decidido apoyar esta candidatura con independencia y convicción junto a un bloque de partidos políticos, organizaciones populares y movimientos sociales no oficialistas. Para la militancia de PSOL será fundamental hablar de cara al pueblo, escuchar sus demandas y entregar una esperanza frente a la posible regresión autoritaria y conservadora que representa la candidatura de José Antonio Kast».

«Somos conscientes que la candidatura de Jeannette Jara no representará todos los anhelos populares y que deberá representar a amplios sectores sociales que se oponen a la derecha, sin embargo, creemos que es la única alternativa en el escenario político actual para vencer a Kast y para darle cabida a algunas medidas reivindicativas que permitan avanzar hacia las transformaciones que el país necesita», plantearon desde el PSOL.

La declaración concluye señalando que «nuestra militancia se pone a disposición para coordinar esfuerzos y convocar a la mayor cantidad de las personas que habitan Chile para avanzar decididos en contra de la ultraderecha. Reafirmamos nuestras banderas de lucha y nos ponemos a disposición para abrir nuevos caminos para el pueblo de Chile».

