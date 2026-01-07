Partidos chilenos se dividen frente a intervención de EE.UU. en Venezuela

El pasado 3 de enero se dio a conocer una operación militar de Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, en territorio venezolano, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El hecho generó una rápida reacción en el escenario político chileno, donde partidos de todo el espectro manifestaron posiciones divergentes frente a la intervención estadounidense y el futuro de Venezuela.



Amplio rechazo político al intervencionismo estadounidense

A través de un comunicado oficial, el Frente Amplio dio a conocer su rechazo ante el ataque estadounidense, señalando que la acción implicó una vulneración explícita de la soberanía de un país latinoamericano y una violación al derecho internacional.

Además, señalaron que la intervención responde a una política histórica de dominación de Estados Unidos y advirtieron sobre el riesgo de normalizar el uso unilateral de la fuerza. Asimismo, la vía militar y llama a una salida democrática y soberana para Venezuela, además de exigir que Chile mantenga una política exterior de no intervención, multilateralismo y respeto al derecho internacional.

En esa misma línea, el Partido Comunista condenó la acción militar de Estados Unidos calificándola como una agresión criminal que amenaza la paz y estabilidad regional. Además, exigió una reacción inmediata del gobierno de Chile, una convocatoria de la CELAC y la intervención de la ONU con el fin de frenar la escalada de violencia.

Asimismo advirtieron que la intervención vulnera la soberanía de los pueblos, recordaron el historial de injerencia estadounidense en la región y demandó el resguardo de la vida de Nicolás Maduro, señalando que este tipo de acciones no deben quedar impunes ante la comunidad internacional.

Por su lado, el Partido Socialista reafirmó su condena al régimen venezolano y a las violaciones a los derechos humanos, pero sostuvo que no justifica el intervencionismo de EE.UU ni el uso unilateral de la fuerza. Asimismo, remarcaron que las operaciones militares vulneran la soberanía, el derecho internacional y amenazan la estabilidad regional.

El partido planteó que la crisis venezolana debe resolverse mediante una salida política pacífica y democrática basada en el diálogo interno y el respaldo del multilateralismo, rechazando la militarización de los conflictos por sus efectos sobre la población civil.

Por su lado el Partido Por la Democracia (PPD) también condenó el uso de la fuerza extranjera en Venezuela y rechazó la violencia como vía de solución política. Si bien calificaron a Nicolás Maduro como dictador y reconocieron la crisis democrática, sostuvieron que la salida debe ser pacífica, democrática y multilateral.

En esa misma línea, el Partido Demócrata Cristiano (DC) expresó su preocupación por lo ocurrido en Venezuela y condenó las violaciones de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, pero rechazó el uso de la fuerza y subrayó la necesidad de respetar el derecho internacional.

Además, el partido sostuvo que la crisis debe resolverse por vías pacíficas y multilaterales, mediante procesos democráticos que permitan al pueblo venezolano recuperar la institucionalidad.

En tanto el Partido Acción Humanista condenó la acción militar de EE.UU calificándola como una violación a la autodeterminación y al derecho internacional. Rechazaron el uso de fuerza al considerar que las motivaciones son interés económicos y realizó un llamado a los sectores democráticos a oponerse a la normalización de la guerra como herramienta política en la región.

Desde el Partido Liberal de Chile expresaron su preocupación por la crisis venezolana y reafirmaron su rechazo a toda forma de intervención extranjera. Además, sostuvo que la salida debe ser pacífica y definida por el propio pueblo venezolano, en respeto a la autodeterminación, la democracia y los derechos humanos.

A su vez, el Partido Radical criticó el carácter dictatorial del régimen de Nicolás Maduro y las violaciones a los derechos humanos, pero advirtió que su captura abre un precedente preocupante para el derecho internacional. La colectividad rechazó el uso unilateral de la fuerza, llamó al pronunciamiento de los organismos multilaterales y sostuvo que la transición venezolana debe ser democrática, sin tutelaje externo y con pleno respeto a la soberanía.

Por último, el Partido Igualdad condenó los bombardeos de EE.UU en Venezuela y calificó como terrorismo el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, denunciando como una grave injerencia extranjera. Asimismo, exigieron su liberación, reafirmando la defensa de la soberanía y realizó un llamado a la movilización y a la solidaridad con el pueblo venezolano frente a la intervención estadounidense.

Respaldo a la captura de Maduro y llamado a una transición democrática

Por otro lado, el Partido Nacional Libertario valoró la detención de Maduro como punto de quiebre frente a la dictadura venezolana y una oportunidad para restituir el Estado de Derecho. Además, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y respaldó una transición democrática.

Por su parte, Renovación Nacional calificó a Nicolás Maduro como un narcodictador y valoró su detención como una buena noticia para Venezuela y la región. Asimismo, llamaron a impulsar una transición pacífica que permita el retorno de la democracia, el Estado de Derecho y un gobierno legítimo en ese país.

En esa línea, el Partido de la Gente demostró su apoyo al pueblo venezolano, señalando las décadas que estuvo bajo una dictadura marcada por la violación de derechos humanos, salida de venezolanos al exilio, represión, persecución de opositores, elecciones fraudulentas y validación del narcotrafico. Señalaron que esperan que se restablezca la paz y la democracia.

Desde la UDI, si bien no hicieron un comunicado oficial, distintos integrantes del partido salieron a dar declaraciones valorando la captura de Nicolás Maduro como un golpe al narcotráfico y a la dictadura venezolana, señalando que abre una oportunidad para recuperar la democracia. Coincidieron en la necesidad de una transición pacífica y rápida, que permita al pueblo venezolano elegir libremente a sus autoridades y avanzar hacia el respeto de los derechos humanos.

Por su lado, el Partido Republicano calificó a Nicolás Maduro como líder de una narcodictadura y valoró su captura por los delitos que se le atribuyen. La colectividad sostuvo que su caída abre una oportunidad para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela y expresó su disposición a colaborar, desde Chile, en ese proceso.

Por último, desde EVOPOLI, condenaron el gobierno de Nicolás Maduro, al cual calificaron como dictadura, y las violaciones a los derechos humanos, señalando que su régimen provocó una grave crisis política y humanitaria. El partido llamó a impulsar, junto a la comunidad internacional, una transición democrática y ordenada que restituya el Estado de Derecho en Venezuela y evite una escalada de violencia.

Entre los partidos que no se han pronunciado al respecto se encuentran el Partido Social Cristiano, la Federación Regionalista Verde Social, Demócratas Chile, el Partido Alianza Verde Popular, el Movimiento Amarillos por Chile, el Partido Humanista, el Partido Popular y el Partido Ecologista Verde,

Por su parte, el Partido de Trabajadores Revolucionarios aunque no han hecho comunicado oficial, a través de diferentes publicaciones en sus redes sociales, condenaron la intervención de EE.UU en Venezuela.