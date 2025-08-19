Partió Guillermina Reinante Raipan, integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos realizó una publicación en homenaje a Guillermina Reinante Raipan, integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la ciudad de Valdivia, quien falleció el 17 de agosto de 2025 a los 89 años de edad.

«Guillermina luchó inclaudicablemente por lograr verdad y justicia para las víctimas de la dictadura, entre las cuales estaba su propia familia», señalaron desde el Museo.

La entidad compartió un video con el testimonio de Guillermina Reinante. Recordemos que, el 10 de octubre de 1973, sus hermanos Alberto, Ernesto y Modesto Reinante Raipan, trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, fueron secuestrados junto a otros 13 campesinos en la localidad de Trafún, para luego ser asesinados en Liquiñe, actual región de los Ríos.

«Posteriormente, sus cuerpos fueron lanzados al río Toltén, permaneciendo hasta el día de hoy en calidad de detenidos desaparecidos», añadieron desde el Museo de la Memoria.

Respecto al registro, explicaron que se trata «de un extracto del testimonio completo que realizamos el 4 de junio del 2009 en conjunto con la productora Nuevo Espacio». La entrevista la hizo el periodista Libio Pérez para el «Proyecto 100 entrevistas».

El testimonio completo puede ser visto de forma presencial en el Centro de Documentación Audiovisual- CEDAV, del Museo de la Memoria. También se puede mirar online en el Catálogo de Películas y Series (click aquí).

En memoria de Guillermina Reinante 🌹



Ha partido Guillermina Reinante Raipan (6 de agosto 1936 – 17 de agosto 2025), integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia.



1/6 pic.twitter.com/ZS8v4GxdoF — Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (@MuseoMemoriaCL) August 19, 2025

El Ciudadano