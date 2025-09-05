PDI detuvo a tres de los involucrados en las torturas contra trabajador en Hospital Base de Osorno

La Policía de Investigaciones detuvo durante la jornada de este jueves a 3 de los 4 sujetos sindicados como los responsables de las agresiones y torturas cometidas contra un compañero de trabajo autista en el Hospital Base de Osorno, en un caso que ha conmocionado al país.

La información fue revelada por Radio Biobío. De acuerdo al reporte de la emisora, la Fiscalía de Osorno junto a la PDI concretaron las detenciones en sendas diligencias coordinadas por la fiscal jefe, María Angélica De Miguel.

Asimismo, se indicó que en las próximas horas sería capturado el cuarto y último individuo involucrado en los vejámenes.

Según consignó el citado medio, el Ministerio Público procedería a la formalización de los detenidos este viernes 5 de septiembre.

Noticia en desarrollo. Continúa leyendo:

El Ciudadano