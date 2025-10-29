PDI incauta celular y tablet de Máximo Pacheco: presidente de Codelco figuraría como imputado por derrumbe mortal en El Teniente

En la causa por el derrumbe mortal en El Teniente, la PDI incautó dispositivos de Máximo Pacheco y del exgerente Andrés Music. El fiscal Aquiles Cubillos precisó que hay 37 investigados, todos en calidad de imputados.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La PDI incautó el celular y la tablet del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, durante los allanamientos por el derrumbe mortal en la mina El Teniente, cuya tragedia dejo seis trabajadores fallecidos. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, informó que hay 37 “sujetos de interés”, todos en calidad de “imputados”, y confirmó también la incautación de los equipos del exgerente general Andrés Music.

PDI incauta celular y tablet de Máximo Pacheco: qué buscaba la Fiscalía

Durante el procedimiento, realizado ayer, en la casa matriz de Codelco en Santiago y en divisiones de Chuquicamata, Copiapó y Rancagua, el fiscal explicó: “hemos venido a buscar numerosa documentación que hemos ido recopilando a través de nuestras diligencias de investigación”.

37 “sujeto de interés”, todos “imputados”

Sobre el estado de la indagatoria, Aquiles Cubillos indicó: hay 37 “sujeto de interés”, estando todos ellos en calidad de “imputados”. En paralelo, confirmó la incautación de los teléfonos de Máximo Pacheco y Andrés Music, presidente del directorio y exgerente general de la empresa, respectivamente.

De acuerdo con Radio ADN, Máximo Pacheco figuraría como imputado dentro de los 37 investigados. La Fiscalía no difundió el detalle de esa lista al cierre de esta edición. En todo caso, la calidad de “imputado” se configura durante la etapa de investigación y es distinta a la formalización ante un tribunal.

El 31 de julio se produjo un derrumbe en El Teniente que dejó seis trabajadores fallecidos, hecho que activó la investigación dirigida por la Fiscalía Regional de O’Higgins. En esta fase se levantan correos electrónicos, documentación interna y dispositivos vinculados a 37 blancos investigativos.

