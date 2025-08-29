PEN Chile y Fundación Víctor Jara levantan campaña para que el 16 de septiembre sea el Día Nacional de la Libertad de Expresión

"Se eligió el 16 de septiembre, día del asesinato de Víctor Jara por la dictadura militar en 1973, para honrar su memoria y un legado que sigue sosteniendo el alma de un pueblo que todavía lucha por el Derecho a vivir en paz, esa canción maravillosa que nombra el derecho fundamental sin el cual los demás se desarman, se deshilachan, al igual que el derecho a la libertad de expresión por la que fue asesinado", señala una carta que será entregada el 15 de septiembre a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

PEN Chile y Fundación Víctor Jara levantan campaña para que el 16 de septiembre sea el Día Nacional de la Libertad de Expresión
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El 15 de septiembre, representantes de la asociación de escritores PEN Chile junto a la Fundación Víctor Jara, presentarán ante el Ministerio de las Culturas una carta solicitando a la ministra Carolina Arredondo la creación del Día Nacional de la Libertad de Expresión en Chile, sugiriendo como fecha el 16 de septiembre.

Según indica la misiva, «PEN Chile eligió el 16 de septiembre, día del asesinato de Víctor Jara por la dictadura militar en 1973, para honrar su memoria y un legado que sigue sosteniendo el alma de un pueblo que todavía lucha por el Derecho a vivir en paz, esa canción maravillosa que nombra el derecho fundamental sin el cual los demás se desarman, se deshilachan, al igual que el derecho a la libertad de expresión por la que fue asesinado».

«Todas sus canciones hablan de amor, de paz, de dignidad y de justicia social, valores que defendemos como los únicos que sustentan el buen vivir en una sociedad inclusiva, unida y libre», agrega la misiva. 

Esta idea tiene su origen en el 2021, cuando el Comité de Escritores Encarcelados de PEN Internacional pidió a todos los centros del mundo elegir una fecha significativa de la historia nacional para organizar la celebración pública de la libertad de expresión, con vistas a resaltar la importancia de proteger este derecho esencial en una sociedad democrática, «derecho que es baluarte de PEN Internacional y debería serlo de todas las naciones», señalaron desde la agrupación.

Para firmar la carta, se debe completar este formulario.

Foto de Portada: Archivo fotográfico Diario El Popular de Uruguay. Allí se lee: «José Luis Massera, la diputada chilena Gladys Marín y el músico Víctor Jara. Arribo de delegaciones para participar del VII Congreso de la Juventud Comunista y al Festival Internacional de la Canción. Aeropuerto de Carrasco». La fecha: 11 de diciembre de 1969.

