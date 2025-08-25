PGU con rostro de mujer: Más de 1 millón 360 mil chilenas ya tienen el beneficio 

Más de 1 millón 360 mil mujeres chilenas ya reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU), o el beneficio equivalente del Aporte Previsional Solidario de Vejez, alcanzando así el 58% del total de la población que accede a estos apoyos.

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) detallaron que a la fecha, a nivel nacional, más de 2 millones 332 mil personas reciben la PGU.

«Dada la importancia de esta ayuda estatal para ellas, el IPS hace un llamado a quienes no hayan solicitado la PGU, a consultar en sus canales de atención, tanto en sus sucursales, como en el Call Center 101 o el sitio www.chileatiende.cl», señalaron desde la entidad en un comunicado de prensa.

«Cabe señalar, además, que para quienes tengan 82 años y más, y ya reciben la PGU, a contar de septiembre próximo el monto de este beneficio aumentará desde $224.004 actuales a $250.000», agrega la nota.

Posteriormente, en septiembre de 2026, el aumento será para las personas de 75 o más años, mientras que en septiembre de 2027 corresponderá el aumento a quienes tengan 65 años o más.

Leyes de reparación

En el IPS recordaron que existe «otro grupo de personas que, gracias a la Reforma de Pensiones, ahora tendrá derecho a la PGU. Se trata de quienes son beneficiarios y beneficiarias de leyes de reparación, y que tengan 82 o más años en esta etapa».

Para acceder al beneficio, estas personas deben estar inscritas, previamente, en el Registro Social de Hogares, pudiendo solicitar la PGU los canales de atención ya mencionados.

¿Dónde solicitar la PGU?

El IPS dispone de distintas opciones para solicitar esta ayuda estatal:

En sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social.

Por Internet: en www.chileatiende.cl con Clave Única. También por Video Atención en ese mismo sitio, en este caso sin necesidad de Clave Única.

En el municipio, AFP o compañías de seguros (si se está afiliado a una de esas entidades).

Entre los requisitos para obtener la PGU se cuentan: tener 65 años o más; no integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país (esto se determina en el IPS); tener una pensión base calculada menor o igual a $1.210.828 (no se considera como parte de la pensión base el beneficio por ley de reparación); y acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años, y 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

Para más información, está el Call Center 101 y 600 440 0040.

