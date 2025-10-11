Plan Nacional de Búsqueda: Ministro Álvaro Mesa realiza diligencias por 5 causas de DDHH en Temuco, Valdivia y Puerto Montt

Se utilizaron equipos de alta tecnología, como un dron lidar georadar para identificar los sitios de interés identificados en las causas investigativas. El ministro en visita explicó que ahora, una vez que se evacúen los informes, esperan obtener mejores insumos y volver con otros profesionales del Servicio Médico Legal a hacer las exhumaciones respectivas.

Plan Nacional de Búsqueda: Ministro Álvaro Mesa realiza diligencias por 5 causas de DDHH en Temuco, Valdivia y Puerto Montt
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, se constituyó en las comunas de Padre Las Casas, Pucón, Purranque, en la ruta Ensenada-Las Cascadas y en Puerto Montt, para realizar diligencias enmarcadas en el Plan Nacional de Búsqueda.

Según se informó, el ministro Mesa lideró búsquedas vinculadas a 5 causas por delitos de lesa humanidad, para lo cual se desplazó por la macrozona sur asistido por un equipo integrado por actuarios judiciales; funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos contra los DDHH de la PDI; investigadores del Programa de DDHH de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia; representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; y peritos colaboradores del Servicio Nacional de Geología y Minería.

En las diligencias, se utilizaron equipos de alta tecnología, como un dron lidar georadar para identificar los sitios de interés identificados en las causas investigativas.

«Hemos estado, desde Temuco a Puerto Montt, realizando una serie de diligencias que inciden en el Plan Nacional de Búsqueda, diligencias que realizamos previamente en sitios de interés, pero ahora estamos utilizando una mejor tecnología a través de drones que nos permitan identificar ciertos lugares con mayor precisión para que después, una vez que se evacúen los informes, podamos obtener mejores insumos como resultado del análisis y venir con otros profesionales del Servicio Médico Legal a hacer las exhumaciones respectivas», informó al respecto el ministro Mesa.

En esa línea, el ministro en visita agregó que otras diligencias desarrolladas fueron la citación de personas, notificación a los propietarios de los predios para el respectivo ingreso y la identificación geográfica de diversos sitios y puntos de interés. Escucha el reporte completo a continuación:

«Ciencia con Justicia»

En septiembre pasado se abrió la convocatoria para participar en «Ciencia con Justicia», iniciativa que busca conformar una red de profesionales de la comunidad científica, investigadora y académica que puedan aportar con sus conocimientos y experiencia en los casos más complejos del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.

La convocatoria es coordinada en conjunto por la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y culminará en un encuentro abierto, el 27 de octubre de 2025, donde se presentarán los lineamientos de la red y se explicarán las distintas modalidades de colaboración. Sigue leyendo esta nota a continuación:

Ministerios de Ciencia y Justicia convocan a especialistas para fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Desaparición forzada en la Futa Willi Mapu: Conversatorio sobre los casos de José Huenante y Julia Chuñil Catricura

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Arica: Critican presencia de personal del Ejército en diligencias del Plan Nacional de Búsqueda

Hace 3 meses
Absalón Opazo

"La edad no basta": Gobierno rechaza proyecto que beneficia a genocidas de Pinochet en Punta Peuco

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Sacerdotes y exuniformados estarían involucrados: Senador Bianchi sobre caso Harex y red de pedofilia en impunidad

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Caso Julia Chuñil: Abogadas denuncian incumplimiento de medida cautelar y bloqueo al acceso de las carpetas investigativas

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Cae empresario vinculado a Patria y Libertad: 12 años de cárcel para Jorge Chovar por secuestro de estudiante tras el golpe

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Ministerios de Ciencia y Justicia convocan a especialistas para fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Reunión en Fiscalía Nacional por Julia Chuñil: querellantes exigen cambio de fiscal y objetan participación de persecutores de La Araucanía

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Los cómplices civiles del terrorismo de Estado: Corte Suprema confirma condena de 12 años a empresario por desaparición de joven universitario en 1973

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano