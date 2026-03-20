Plan Nacional de Búsqueda: Restos de al menos 30 desaparecidos, incluyendo un niño de 11 años, estarían sepultados en antiguo vertedero de Macul

Medio de investigación periodística Ciper Chile dio a conocer un informe de 33 páginas, elaborado por el Plan Nacional de Búsqueda, entregado a fines de febrero a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, donde se consigna la información. El documento incluye testimonios de carabineros en retiro, civiles, registros del Servicio Médico Legal e imágenes aéreas tomadas por la FACH en las décadas de 1960, 1970 y 1980, además de investigaciones judiciales ya concluidas.

Plan Nacional de Búsqueda: Restos de al menos 30 desaparecidos, incluyendo un niño de 11 años, estarían sepultados en antiguo vertedero de Macul
Absalón Opazo

Una publicación del medio de investigación periodística Ciper Chile reveló que hace dos semanas, el Plan Nacional de Búsqueda envió un documento a la magistrada Paola Plaza, informándole la existencia de un terreno en el cual habrían sido enterradas varias víctimas del Golpe de Estado de 1973.

Se trata de un antiguo vertedero ubicado en Macul (Región Metropolitana), y según consigna el reporte de Ciper, la información entregada «se basa en testimonios de policías en retiro, testigos civiles y antecedentes de otras causas judiciales ya concluidas».

Las víctimas, añade la nota del citado medio, «habrían sido enterradas entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en este terreno que entonces pertenecía a la Municipalidad de Ñuñoa, el que era utilizado como vertedero».

La información detalla además algunas de las personas que podrían estar en dicha zona: tres miembros del GAP (equipo de seguridad personal del Presidente Allende), un militante comunista, tres ciudadanos uruguayos, un brasileño, un niño de 11 años y otras víctimas sin militancia política. En total, serían al menos 30 víctimas de la dictadura civil militar.

De acuerdo a la publicación de Ciper, el texto también incluye una propuesta técnica de excavación, que debiera ser ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Lee el reportaje completo AQUÍ

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