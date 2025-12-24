Podría convertirse en ley en enero de 2026: Comisión Mixta alcanzó acuerdo para Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

Diputados y senadores decidieron reponer las dos disposiciones que no alcanzaron el quorum necesario en su tercer trámite. Lo que sigue ahora es la ratificación del informe de la comisión mixta por parte de la Cámara y luego por el Senado, tras lo cual la iniciativa quedaría lista para su promulgación como ley.

Autor: Absalón Opazo
La Comisión Mixta integrada por senadores y diputados, conformada para resolver las divergencias en torno al proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, resolvió reponer las 2 disposiciones que no alcanzaron el quorum necesario en su tercer trámite.

Se trata de las referidas, primero, a la función de supervisión de la Secretaría de Apoyos y Cuidado a los servicios y programas del sistema; y segundo, a la creación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados.

En la sesión, que fue presidida por la senadora Fabiola Campillai, se lamentó transversalmente que en su momento, este proyecto no fuera despachado a ley, enfatizándose en la importancia de la iniciativa y el «compromiso desde el Senado por una tramitación con celeridad».

Ahora, tras su aprobación en la Comisión Mixta, el texto legal podría convertirse en ley durante enero de 2026. Lo que sigue ahora es su ratificación por parte de la Cámara y luego por el Senado.

