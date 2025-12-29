Polémica en el PS: Fidel Espinoza pidió desafuero de diputado Manouchehri y éste le responde que solicitud «no tiene sustento jurídico»

Todo se originó durante la votación de la Acusación Constitucional contra el ahora exjuez Antonio Ulloa, en la cual Manouchehri llamó "corrupto" a Espinoza, por lo que este último ingresó una querella por injurias graves el 14 de noviembre pasado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Polémica en el PS: Fidel Espinoza pidió desafuero de diputado Manouchehri y éste le responde que solicitud «no tiene sustento jurídico»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El senador Fidel Espinoza (PS, en la foto) oficializó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso la solicitud de desafuero del diputado de su mismo partido, Daniel Manouchehri, a quien acusa de «injurias graves» en su contra.

Recordemos que todo se originó durante la votación de la Acusación Constitucional contra el ahora exjuez Antonio Ulloa, en la cual Manouchehri llamó «corrupto» a Espinoza, por lo que este último ingresó una querella el 14 de noviembre pasado en el tribunal porteño.

Sin embargo, según consignaron medios nacionales, la Corte de Apelaciones de Valparaíso indicó que antes de presentar la querella se debía pedir el desafuero de Manouchehri.

Una vez conocida la solicitud del senador Fidel Espinoza, el parlamentario por Coquimbo respondió a través de una declaración pública que «no hay sustento jurídico para desaforar a un diputado por expresiones producidas en la Sala, en el contexto de un enfrentamiento político previo».

Además, Manouchehri recordó que «durante la Acusación Constitucional que lideremos contra el ministro Antonio Ulloa, ligado al caso Hermosilla y la trama Bielorrusa, recibimos insultos y amenazas del mismo senador que hoy solicita nuestro desafuero. Por estos hechos interpusimos una denuncia en Fiscalía».

«Confío en que las instituciones actuarán con independencia y no como un mecanismo de presión para silenciar a quienes enfrentamos redes de poder», agregó el diputado socialista.

Seguiremos informando.

Relacionados

El Ciudadano

Revés para la derecha: Corte desafuera a Joaquín Lavín por presunta corrupción

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Ha sido asesor de los abusos contra el bolsillo de la gente": Diputado Manouchehri emplazó a Kast por rol de su asesor en colusión de las farmacias y los pollos

Hace 1 mes
El Ciudadano

Desnudan operación para difamar a diputados Manouchehri y Cicardini con pago millonario a parlamentario republicano desde red de “Trama Bielorrusa”

Hace 1 mes
El Ciudadano

“No le tenemos miedo a esta mafia”: Manouchehri y Cicardini exigen a Fiscalía indagar pago de $1,7 millones a diputado republicano Cristián Araya

Hace 1 mes
El Ciudadano

Manouchehri y Cicardini activan denuncia ante Fiscalía contra diputado republicano por presunto cohecho y tráfico de influencias en arista bielorrusa

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Ahí tiene plata”: Manouchehri le tira $10 mil en la cara a diputado Araya en medio de explicaciones por nexo con Yáber

Hace 1 mes
El Ciudadano

Corte Suprema confirma desafuero de diputado Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco

Hace 3 meses
El Ciudadano

"Kast's Economic Advisor Linked to Collusion Scandals": Manouchehri Challenges Kast Over Controversial Advisor Role

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Reclutador de parásitos”: Manouchehri emplaza al brazo derecho de Kast y Yeomans oficia al Servicio Civil

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano