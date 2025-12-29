Polémica en el PS: Fidel Espinoza pidió desafuero de diputado Manouchehri y éste le responde que solicitud «no tiene sustento jurídico»

El senador Fidel Espinoza (PS, en la foto) oficializó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso la solicitud de desafuero del diputado de su mismo partido, Daniel Manouchehri, a quien acusa de «injurias graves» en su contra.

Recordemos que todo se originó durante la votación de la Acusación Constitucional contra el ahora exjuez Antonio Ulloa, en la cual Manouchehri llamó «corrupto» a Espinoza, por lo que este último ingresó una querella el 14 de noviembre pasado en el tribunal porteño.

Sin embargo, según consignaron medios nacionales, la Corte de Apelaciones de Valparaíso indicó que antes de presentar la querella se debía pedir el desafuero de Manouchehri.

Una vez conocida la solicitud del senador Fidel Espinoza, el parlamentario por Coquimbo respondió a través de una declaración pública que «no hay sustento jurídico para desaforar a un diputado por expresiones producidas en la Sala, en el contexto de un enfrentamiento político previo».

Además, Manouchehri recordó que «durante la Acusación Constitucional que lideremos contra el ministro Antonio Ulloa, ligado al caso Hermosilla y la trama Bielorrusa, recibimos insultos y amenazas del mismo senador que hoy solicita nuestro desafuero. Por estos hechos interpusimos una denuncia en Fiscalía».

«Confío en que las instituciones actuarán con independencia y no como un mecanismo de presión para silenciar a quienes enfrentamos redes de poder», agregó el diputado socialista.

Ante la solicitud de desafuero en nuestra contra solicitado por el senador Fidel Espinoza, a raíz de los hechos ocurridos durante la aprobación de la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, en el marco del Caso Hermosilla y la llamada "Trama Bielorrusa", declaramos…

