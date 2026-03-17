Por amenaza de muerte: Gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca presentó denuncia en la PDI

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, informó que interpuso una denuncia ante la Brigada de Cibercrimen de la PDI, debido a una amenaza de muerte que recibió en su cuenta personal de la red social X.

Mundaca informó que ya se abrió una investigación para dar con la identidad de el o los autores, pues la amenaza recibidas -aseguró- «pone en peligro la integridad física de mi persona», enfatizando que «situaciones de esta naturaleza son absolutamente reprochables».

«Vivimos en un estado de derecho, democrático, post dictadura, y por tanto, acciones de esta naturaleza lo que buscan es inhibir la acción pública, la gestión pública, pero por sobre todas las cosas, denostar la democracia, porque soy una autoridad electa democráticamente», declaró el Gobernador Regional de Valparaíso.

Según dijo el mismo Mundaca a medios regionales, la amenaza se refiere «básicamente a que soy un sujeto que tiene que estar permanentemente vigilado, una persona que ‘hay que neutralizar’. En fin, nos pareció con el equipo que era muy grave y que era necesario tomar resguardo».

«Durante estos cuatro años al frente del GORE claro, de repente hay ciertas redes que son una selva, pero nunca me había pasado, en mi condición de gobernador, algo como esto», añadió.

Gobierno condenó los hechos

Tras la denuncia del Gobernador Mundaca, el Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, condenó lo ocurrido y manifestó que como gobierno «les preocupa» que sucedan estas situaciones.

«Nos parece muy bien que el gobernador haya realizado la denuncia y entregado todos los antecedentes para que se investigue, se despejen los hechos y se pueda resolver con la mayor prontitud», planteó Millones.

Asimismo, el Delegado Presidencial anunció que pidió a la Seremi de Seguridad «que colabore en el ámbito de su competencia con este caso. Este tipo de hechos e intimidaciones a autoridades de cualquier servicio público, como lo es el gobernador, no pueden existir, no le hace bien ni a la región ni a la democracia de nuestro país», enfatizó el representante de Kast en la región.

ACTUALIZADO. Gobernador Regional Rodrigo Mundaca denuncia amenazas en su contra: entregó a la PDI antecedentes de amedrentamiento a través de redes sociales. Delegado regional, Manuel Millones se refirió a denuncia entregada por Mundaca: https://t.co/pkSDK5LYh1 via @g5_noticias pic.twitter.com/HUQ8IFhqjm — G5 Noticias (@g5_noticias) March 17, 2026

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