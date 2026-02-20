¿Por qué Cuba?

Por Florencia Lagos Neumann, Magister en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales.

Estados Unidos, la potencia militar más grande del mundo, ha perdido hegemonía. Y no existe nada más peligroso que un poder que pierde su control sobre el planeta.

El capitalismo está en crisis producto del colapso del sistema especulativo financiero y su base real: el dólar. A diferencia de las potencias que integran el BRICS, cuyas monedas tienen respaldo material real, el dólar no.

El BRICS es un bloque integrado por países de los continentes africano, euroasiático y latinoamericano. Privilegia el intercambio económico a través de las monedas locales de sus integrantes. El BRICS se extiende por más de un tercio de la superficie del mundo y contempla a alrededor del 49,5 % de la población mundial.

El porcentaje de la asociación en el PIB mundial es de alrededor del 40 %, mayor que el del G7 (Francia, EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Italia y Alemania), que se sitúa en torno al 30 %. Además, representa aproximadamente el 26 % del comercio mundial.

Estados Unidos se ve amenazado por el surgimiento del BRICS. Un conjunto de potencias en ascenso y alianza. Es evidente, nos encontramos en una transición intersistémica, un nuevo ordenamiento de los poderes. Algunos expertos lo califican como el momento del sistema internacional más peligroso en la historia de la humanidad.

Ante la pérdida de su hegemonía en el mundo, el gobierno de Estados Unidos recurre a la fuerza militar para resolver los conflictos. La arquitectura internacional que hoy nos rige no responde al momento histórico que vivimos. El genocidio contra Palestina y Cuba, sin ningún costo para los agresores, es prueba de ello.

Es un hecho, en Medio Oriente y el Caribe se juega el destino de la humanidad.

Considerando lo anterior, Estados Unidos busca refugiarse en lo que ellos llaman su “Patio trasero”: América Latina y el Caribe. Por esta razón, reactivan la Doctrina Monroe, cuyo principio fundamental es el de: “América para los americanos”.

¿Por qué Cuba?

Como señaló en el artículo “Hundir a Cuba” en el periódico Granma el autor, historiador y director del Centro Fidel Castro, René Gonzales Barrios: “Por la posición geográfica que ocupa, y por la importancia económica, política y militar de su posesión, desde los primeros momentos del surgimiento de Estados Unidos, Cuba fue para los sucesivos gobiernos del norte, una añorada y preciada joya”.

La Mayor de las Antillas es la llave de entrada hacia América Latina y el Caribe. Si Estados Unidos sometiera a Cuba, podría controlar el circuito marítimo de la región, por lo tanto la principal vía de intercambio comercial.

Lo anterior, con el objetivo de expulsar la presencia de China y Rusia del continente latinoamericano, y recuperar lo que Estados Unidos considera su territorio.

Y es que la crisis del sistema capitalista ha agudizado la contradicción entre el eje de Occidente: los países que integran la OTAN y el eje euroasiático, China y Rusia.

Pero, apropiarse de Cuba no ha sido una tarea fácil para el Imperio del Norte. Son más de 6 décadas de la imposición de un bloqueo comercial y financiero que busca ahogar a la isla, con el objetivo de infringir dolor en su población y que sea el propio pueblo el que genere un cambio de sistema político afín a los intereses de Estados Unidos.

A pesar de las sanciones, Cuba ha desarrollado un sistema socialista y alcanza logros sustanciales en la educación, salud, ciencia, cultura y deportes. El pueblo cubano y sus conductores a lo largo de la historia han dado pruebas de estoicismo, dignidad y resistencia.

El director del Centro Fidel Castro, René Gonzales, recordó: “El presidente Teodoro Roosevelt, enaltecido hoy por los anexionistas de Miami como Libertador de Cuba, en septiembre de 1906, durante la segunda intervención militar de Estados Unidos en la Isla, expresaría: ‘Estoy tan enojado con esa infernal pequeña república cubana que me gustaría borrar a su pueblo de la faz de la tierra’. Era el mismo pensamiento del empresario Cyrus Duvall, recogido por el diario Washington Post el 13 de agosto de 1900: ‘Si primero pudiera hundirse la isla por una media hora (…) Si todas las cosas vivas pudieran ser removidas y purificarse la tierra con fuego y agua, y repoblarla con norteamericanos, entonces sería un paraíso en la tierra».

La política del odio y exterminio respecto a Cuba, tiene más de dos siglos de existencia. Ahora Trump recrudece el plan de genocidio contra la isla y ejecuta un bloqueo naval que impide el ingreso de petróleo.

Las consecuencias resultan alarmantes, con niños y niñas en los hospitales que podrían morir producto de la falta de electricidad e insumos médicos, y universidades y escuelas afectadas por la medida asesina del gobierno de Estados Unidos.

A pesar de lo anterior, el pueblo cubano resiste. Sin embargo, hoy más que nunca necesita de la solidaridad de los pueblos del mundo que tanto le debemos a la Revolución cubana.

En este sentido, es determinante el rol que pueden jugar los países que integran el BRICS. Cuba es país asociado y defender el derecho de la Mayor de las Antillas a existir, es defender los principios básicos de un mundo civilizado.

En algún momento de sus historias todos los países del mundo pueden dar prueba de haber sido auxiliados por médicos, profesores, cubanos y cubanas. Hoy es nuestro turno: en Cuba se juega el destino de la humanidad.

