Por unanimidad: Corte de Santiago desestimó petición de desafuero contra Claudio Orrego

Una vez conocida la noticia, el abogado y exfiscal Carlos Gajardo recordó que "el desafuero es un trámite preliminar para determinar si hay antecedentes bastantes para llevar adelante una imputación contra una autoridad. Si 24 ministros (todos) rechazan la solicitud, el mensaje es claro: no hay tales antecedentes".

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Pleno de la Corte de Santiago, en decisión unánime (24 votos a favor, ninguno en contra), desestimó la solicitud de desafuero presentada en contra del gobernador regional metropolitano Claudio Orrego, en el marco del denominado «Caso ProCultura».

En audiencia realizada este martes 17/2, el tribunal de alzada escuchó los alegatos del Ministerio Público y la defensa de la autoridad, y luego de la deliberación de rigor, el presidente del tribunal de alzada, Fernando Carreño, comunicó a las partes la decisión.

«Se comunica que el Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín. La redacción de la sentencia queda a cargo de la ministra señora Sandra Araya Naranjo», señala la comunicación entregada por el tribunal.

«Papelón histórico»

La noticia trajo inmediatas reacciones. Uno de los primeros en pronunciarse fue el abogado Rodrigo Rettig, quien preguntó: «No sé si dimensionan el papelón histórico. Esto también es consecuencia de una cultura donde, en ciertos programas políticos y opinólogos de dudosa categoría, ante cualquier noticia se imputan delitos automáticos como quien se cambia calcetines».

«Me parece positivo que la justicia recuerde algo básico: acusar penalmente no es opinar. Requiere estándares, pruebas y responsabilidad. Sin eso, solo hay ruido, y boletas como un ignominioso 24 x 0», agregó el profesional.

Por su parte, el exfiscal Carlos Gajardo destacó que «el desafuero es un trámite preliminar para determinar si hay antecedentes bastantes para llevar adelante una imputación contra una autoridad. Si 24 ministros (todos) rechazan la solicitud, el mensaje es claro: no hay tales antecedentes».

Finalmente, el Gobierno Regional Metropolitano emitió un comunicado valorando la decisión del tribunal: «Manifestamos nuestra conformidad con el resultado, que ratifica que el gobernador regional, Claudio Orrego, no ha cometido delito alguno, lo que permite dar continuidad al trabajo institucional y reafirma nuestra disposición a colaborar plenamente con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público».

Seguiremos informando.

