Potente granizada en Loncoche causa pérdidas de hasta un 60% a pequeños agricultores y deja daños en viviendas

Una potente granizada registrada la tarde del sábado 8/11 causó importantes pérdidas en la producción de frutos menores en la comuna de Loncoche, donde el clima también causó daños materiales en viviendas y afectación del suministro eléctrico en varios sectores rurales.

De acuerdo a los reportes de la Dirección de Desarrollo Económico Local, pequeños agricultores de los sectores de Cuno, Traftralcan, Liglefun, Copihuelpe, Lumaco Sur, Collico, El Copihue, Penchucon, entre otros, informaron pérdidas estimadas entre un 40% y un 60% de su producción para la presente temporada, dependiendo del tipo de cultivo y del nivel de exposición al fenómeno climático.

Asimismo, se reportaron 3 viviendas con daños en sus techumbres. En estos casos, el equipo de Ayudas Sociales del Municipio de Loncoche activó sus redes de apoyo, entregando asistencia a las familias afectadas.

En paralelo, se mantienen sectores sin suministro eléctrico desde el inicio del evento, situación que está siendo monitoreada en coordinación con la empresa eléctrica correspondiente.

«El equipo técnico municipal continúa desarrollando un levantamiento de información en terreno, con el objetivo de dimensionar el impacto total del fenómeno y coordinar acciones de apoyo y recuperación para los productores y vecinos afectados», señalaron desde el municipio en un comunicado.

En tanto, el alcalde de Loncoche, Alexis Pineda, detalló que el frente de mal tiempo «si bien afectó solo a tres viviendas de la comuna, sí trajo consecuencias muy dañosas para nuestra agricultura familiar campesina, en especial para los huertos de frutales menores, que resultaron muy afectados por esto».

«Enviaremos los informes de rigor para solicitar ayuda a INDAP regional, ya que vamos a tener que ver de qué manera vamos a poder llegar a estos campesinos, a estos productores de frutales menores que el día de ayer sufrieron pérdidas irremediables en todos sus huertos», anunció el jefe comunal.

«Además, hay algunos sectores rurales que hasta el día de hoy están sin luz eléctrica. Así que tenemos ahí a todo nuestro equipo de emergencia desplegado. Estaremos enviando los informes de rigor a Senapred y requeriremos de la ayuda que sea necesaria de parte del Estado regional y central», concluyó el alcalde de Loncoche.

Fotos cedidas por Municipalidad de Loncoche

El Ciudadano