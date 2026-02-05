Pozo Almonte: Condenan a 14 integrantes del Tren de Aragua por asociación ilícita, tráfico de drogas, robo con intimidación y porte de armas

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte condenó a penas de presidio efectivo a 14 integrantes de una célula del denominado «Tren de Aragua», en calidad de autores de los delitos consumados de asociación ilícita, tráfico de drogas, robo con intimidación y porte de arma prohibida, ilícitos cometidos entre 2022 y 2023.

Según consignó el boletín del Poder Judicial, en procedimiento abreviado, el tribunal condenó a J.D.F.R., J.F.C.F., R.A.R.C., R.A.R.G., H.E.R.V., A.D.R.S., L.A.G.A., L.G.A. y A.N.R.V. a cumplir sendas penas de 5 años y un día de presidio efectivo, más accesorias legales, en calidad de autores del delito consumado de tráfico de drogas; más 541 días de presidio como autores del delito de asociación ilícita.

El tribunal también condenó al acusado K.Y.R.A. a las penas de 5 años y un día, 3 años y un día y 541 días de reclusión, como autor de los delitos de tráfico de drogas, porte de arma prohibida y asociación ilícita, respectivamente.

Asimismo, en la causa, se condenó a los acusados Y.A.B.P. y J.A.S.B. a cumplir dos penas de 3 años de presidio cada uno, como autores de los delitos consumados de asociación ilícita y tráfico de drogas, respectivamente.

En tanto, K.A.F.N. y W.J.F.R. deberán purgar 5 años y un día de presidio, como autores del delito de robo con intimidación y 541 días, por asociación ilícita, además de 541 días y 3 años y un día, como autores del delito de receptación, respectivamente.

En la indagatoria, el tribunal dio por acreditado, «más allá de toda duda razonable, que una investigación desarrollada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público de Tarapacá y la Policía de Investigaciones, mediante diversas técnicas de investigación destinadas a desbaratar bandas criminales extranjeras, se logró establecer la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión, principalmente, de tráfico ilícito de drogas».

«Esta estructura criminal correspondía a una facción del Tren de Aragua, denominada La Compañía, G4 o La Casa, la cual operaba en forma organizada y liderada por Larry Álvarez Núñez, alias ‘Larry Changa’, quien dirigía desde el extranjero el envío de remesas de drogas», indica el boletín del Poder Judicial.

Finalmente, se informó que en Chile, los condenados «actuaban en forma polifuncional en labores de guarda y acopio de la droga, brindando cobertura, escolta y como puntas de lanza en el traslado de las sustancias ilícitas hacia la zona centro sur del país».

