«Precedente nefasto que abre la puerta a que se borre la historia»: Concejo de San Miguel aprobó cambio de nombre de Av. Salvador Allende

Diputados oficialistas del Distrito 13 calificaron como «nefasta» la resolución del Concejo Municipal de San Miguel, en la que se aprobó el cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende a Salesianos, por 5 votos contra 4.

Lo anterior, luego de que la alcaldesa Carol Bown (UDI) dirimiera la votación optando por la opción de modificar el nombre.

Para el diputado Daniel Melo (PS) esto «establece un precedente nefasto que abre la puerta a borrar la historia e intenta imponer peligrosamente el negacionismo en nuestro país».

«Hoy fue esta calle, pero mañana podrán cambiar los nombres de escuelas o incluso alterar el monumento del expresidente Allende por caprichos políticos», agregó el legislador socialista.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA) señaló que «es bien lamentable que la alcaldesa Carol Bown se haya dado este gustito político poniendo como prioridad algo que no es prioritario para los sanmiguelinos y sanmiguelinas, desoyendo a las organizaciones sociales que se pronunciaron desde el COSOC, rechazando esta iniciativa».

La parlamentaria frenteamplista hizo hincapié en las sugerencias técnicas que se realizaron respaldando que la avenida se llamara Salvador Allende.

«Recordemos que en su momento se recomendó ponerle Salvador Allende a este tramo, dado que en la comuna de San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda la avenida se llama así, por lo que el cambio de nombre sí tiene perjuicios, por ejemplo, para los vehículos de emergencia», sostuvo la parlamentaria.

«La alcaldesa no tiene en consideración las principales preocupaciones que tienen los vecinos y vecinas, esto fue simplemente un gustito político personal de su parte», cerró la diputada Yeomans.

La decisión del Concejo Municipal de San Miguel fue ampliamente comentada en las redes sociales. A continuación algunas reacciones:

🧵HILO: Un grupo de jóvenes de la UDI pegó un afiche en San Miguel que dice que Salvador Allende se habría quedado sin calle. En el siguiente hilo, le explicaremos a las nuevas generaciones de la UDI por qué están equivocados en su afirmación pic.twitter.com/IPK4WIhf0W — Historia de Chile (@fotohistoriacl) August 12, 2025

Que importa una calle en San Miguel si hay cientos de ellas y plazas con su nombre en el mundo ALLENDE VIVE!!! https://t.co/2CZjh0obYo pic.twitter.com/iSnHhRAWlJ — edcasoz (@edcasoz) August 12, 2025

Esto es todo lo que puede mostrar la Derecha. Hay miles de calles que se llaman Salvador Allende en el Mundo, pero no hay ninguna que se llame como el Dictador. Puro humo!!! https://t.co/2cx9c1P4um — Sam Leiva 🌎 🎧 🍉 (@Sleiva) August 12, 2025

Puedes quitar el nombre, poner el de curas pedófilos, pero jamás podrás quitar de mentes y corazones la figura de un grande como lo fue Salvador Allende Gossens. https://t.co/tpNYNnnrDk — Turquesa (@AmmiChinita) August 12, 2025

El Ciudadano