Presentan recurso de protección a favor de la reconocida socióloga y criminóloga Doris Cooper

Por Siempre Viva en Vivo

Patrocinado por la abogada Claudia Orellana González, el periodista y activista de los derechos humanos LGBTIQ+ Víctor Hugo Robles, conocido como “el Che de los gays”, interpuso un recurso de protección a favor de la reconocida socióloga, Doris Cooper Mayr, declarada interdicta a petición de su hija en 2018 y actualmente confinada e incomunicada en la Fundación Ángel de mi Guarda, casa de reposo de la comuna de Ñuñoa que impide su comunicación, llamadas y visitas.

La acción de protección constitucional, presentada el 22 de enero de 2026, recurre contra Katia Banurra, hija de Doris Copper, el hermanastro de la afectada, arquitecto Alberto Moreira Mayr y en contra de Fundación Ángel de mi Guarda, cuya representante legal es Gloria Godoy Ramos.

«Doña Doris Cooper es una eminente socióloga y criminóloga, académica universitaria y panelista de la televisión en temas de alta connotación pública. Hasta hace pocos años, mantenía una vida intelectual activa, docente y pública. No obstante, bajo una declaración de interdicción, hoy cuestionada por su falta de rigor y actualización, ha sido despojada de su autonomía», se lee en el recurso judicial.

De acuerdo a lo detallado en el requerimiento, «en el expediente Rol V-68-2019 del 20º Juzgado Civil de Santiago, la afectada fue declarada interdicta por demencia en un proceso voluntario iniciado por su hija, Katia Bannura».

«Tras el suicidio de su único hermano hace 14 años, Bannura pasa a ser hija única y pariente más cercano de la presunta interdicta, quien en su solicitud de interdicción presenta un certificado de COMPIN en el cual se describe que Doris Cooper padece una discapacidad mental y física severa (70%), calificada como irreversible y sin posibilidad de reevaluación, según consta en la certificación», agrega el documento.

«Sin embargo, y en apego a la realidad es que hoy mi representado, quien es amigo personal de doña Doris, y tras variados intentos de visitarla, cuando logra acceder a ella, se encuentra con una Doris con alta capacidad de comprensión mental y físicamente normal, es en este sentido, que a don Víctor Hugo, le produce una tremenda contradicción la determinación tan definitiva del COMPIN, toda vez que en su informe para decretar la interdicción fue taxativo, padece una discapacidad mental y física severa (70%), calificada como irreversible y sin posibilidad de reevaluación», puntualiza el recurso.

Está totalmente lúcida

Los demandantes argumentan en ese sentido que «si la señora Doris Cooper padecía de demencia senil, como fue informado, dichas patologías debieran avanzar con el tiempo, pero al día de hoy, podemos ver a la afectada en una entrevista que le realizó mi representado, cuando pudo estar con ella, como una persona que es completamente capaz, que no mantiene rasgos de demencia, todo lo contrario, ella está con una lucidez evidente».

Asimismo, se señala que Robles tuvo acceso al diagnóstico de Doris Cooper realizado por los profesionales de la Fundación Ángel de mi Guardia. Allí se indica que «luego de ser evaluada por el médico geriatra de la residencia se considera que Doris no tiene pérdida del juicio de realidad, no presenta cuadros que den cuenta de demencia, su discurso es coherente sin pérdida de memoria a corto y largo plazo».

«Sólo presenta una desnutrición severa, sumado una depresión no tratada, y a mi juicio, plenamente justificada por la muerte de su hijo, además de posterior maltrato y abuso recibidos por parte de su hija Katia», añade el diagnóstico médico.

El testimonio e historia de Doris Cooper fue publicado el 17 de enero en el sitio de «La Voz de los que Sobran», generando preocupación e inquietud, especialmente entre exalumnos de Doris, académicos y comunidad en general. Puedes leerlo íntegramente en este link.

Revisa el recurso de protección presentado a favor de Doris Cooper AQUÍ

Seguiremos informando.