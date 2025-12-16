Presidente Boric recibió a la Comunidad Palestina de Chile

El Presidente de la República, Gabriel Boric, recibió a la Comunidad Palestina de Chile en el Palacio de La Moneda, instancia en la que se sostuvo una reunión encabezada por su presidente, Maurice Khamis, y en la que el Mandatario recibió un saludo de Navidad en representación de la comunidad.

Durante el encuentro, se abordó la grave situación humanitaria y política que atraviesa el pueblo palestino, y se valoró el compromiso sostenido del Presidente de la República y del Estado de Chile con la defensa del derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer la presencia diplomática chilena en Palestina, elevando la actual Oficina de Representación al rango de Embajada, como una señal política y diplomática coherente con la gravedad del escenario actual y con la histórica política exterior de Chile.

Finalmente, la Comunidad Palestina de Chile solicitó avanzar con urgencia en la aprobación y promulgación del proyecto de ley que prohíbe la importación de productos provenientes de territorios ocupados, reafirmando que Chile no debe mantener vínculos comerciales con actividades que contravienen el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

El Ciudadano