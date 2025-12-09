Presidio perpetuo por femicidio de mujer migrante: fallo recalca obligación del Estado de proteger frente a la violencia de género

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó presidio perpetuo por femicidio, destacando la gravedad de la violencia ejercida y la obligación del Estado de actuar con enfoque de género e interseccionalidad, conforme a la Convención de Belém do Pará.

Presidio perpetuo por femicidio de mujer migrante: fallo recalca obligación del Estado de proteger frente a la violencia de género
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a presidio perpetuo por femicidio, junto con la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y la pérdida de derechos políticos durante toda la vida de Rodolfo Antonio Alarcón Fuentes. La sentencia también establece la sujeción a la vigilancia de la autoridad mientras dure la condena.

El tribunal —integrado por los jueces Cristián Soto Galdames, Andrea Acevedo Muñoz y Pedro Suárez Nieto— dictó además 4 años de reclusión efectiva por el delito consumado de abuso sexual, más sus accesorias legales.

Por falta de acreditación, la persona imputada fue absuelta de los cargos por amenazas no condicionales formulados por la fiscalía.

Hechos acreditados: agresión, abuso sexual y muerte de la víctima

El tribunal estableció, más allá de toda duda razonable, lo ocurrido durante la madrugada del 14 de enero de 2023 en un domicilio de Estación Central.

Según el fallo: “(…) en el interior del domicilio ubicado en Av. Víctor Jara N°3494, casa N°6, de la comuna de Estación Central, el acusado RODOLFO ANTONIO ALARCÓN FUENTES procedió a agredir a su conviviente, la víctima Patricia Elena Zapata Restrepo, tomándola fuertemente de sus hombros, arrojándola al piso (…) quedando inconsciente por unos momentos”.

El fallo agrega que, al encontrarse también en el lugar una vecina, identificada como G.C.C.V., el agresor profirió insultos y procedió a amenazarla con un arma blanca, rasgar su blusa y realizar actos de significación sexual: “(…) consistentes en tocar con sus manos los senos, vagina y glúteos de la víctima mientras le decía ‘ya les voy a enseñar lo que es sentir un hombre de verdad’”.

Posteriormente, el agresor volvió a atacar a su conviviente, provocándole lesiones de carácter grave, entre ellas traumatismo encéfalo craneano, fractura maxilofacial y hemorragia subaracnoidea. La víctima fue hospitalizada y falleció el 21 de enero de 2023, producto del traumatismo encéfalo craneano.

Una vez ejecutoriado el fallo, se ordenará la toma de muestras biológicas para su incorporación al registro nacional de ADN de condenados.

Fallo con enfoque de género y aplicación de la Convención de Belém do Pará

Al resolver, el tribunal destacó la obligación de los Estados de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conforme a la Convención de Belém do Pará, ratificada por Chile.

En el texto se señala: “En ambos delitos, necesario es observar lo dispuesto en los artículos 3°, 4° y 7° de la Convención de Belém do Pará (…) mandatando a los Estados suscriptores a dictar normas y a los Tribunales de cada país a tenerlas presente en sus resoluciones cuando se dan sus presupuestos normativos”.

El fallo enfatiza que la convención reconoce por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y establece mecanismos de protección en los ámbitos físico, sexual y psicológico.

El tribunal añadió que el caso debe analizarse considerando elementos de interseccionalidad, dado que se trata de mujeres en situación de vulnerabilidad, con dificultades de acceso a canales formales de atención y protección.

En palabras de la sentencia: “Estamos en contra de un atentado contra la vida y la libertad sexual de dos mujeres, a las cuales nuestro Estado estaba llamado a proteger (…) tomando en consideración, además que (…) se dan varios elementos adicionales de interseccionalidad, además del género, dado que las víctimas son mujeres, pero además, unas mujeres extranjeras, en situación migratoria irregular, lo que deviene en una situación económica inestable sin acceso a canales formales de atención de salud”.

Relacionados

El Ciudadano

¡Fue Femicidio! Tribunal de Concepción condena como "homicidio simple" brutal crimen de Rennatta Rozas: Convocan a movilización en repudio

Hace 1 mes
El Ciudadano

Rebajan pena a sujeto que mató a puñaladas a joven madre mientras dormía junto a su hija de 5 años: Podría acceder a beneficios carcelarios en el futuro

Hace 2 meses
El Ciudadano

Cadena perpetua a padres y cuñado por violaciones reiteradas a niña de 12 años en Bulnes: Víctima murió tratando de escapar del hospital

Hace 1 mes
El Ciudadano

Partió juicio contra padres y cuñado de niña de 12 años acusados de violarla reiteradamente en Bulnes: Víctima murió intentando escapar del hospital donde había sido derivada

Hace 2 meses
El Ciudadano

7 pasajeros murieron: Justicia condenó a 14 años de cárcel a conductor de taxibus responsable de choque con tren en San Pedro de la Paz

Hace 3 meses
El Ciudadano

Court in Concepción Renders Verdict of "Simple Homicide" in Brutal Murder of Renata Rozas: Protests Planned

Hace 1 mes
El Ciudadano

Suprema confirma presidio perpetuo para 2 exoficiales del Ejército por secuestro y torturas a 35 personas en Iquique y Pisagua entre 1973 y 1974

Hace 2 meses
El Ciudadano

Santiago: Condenan a 7 años de cárcel a sujeto que mató a un repartidor porque se demoró en traerle su hamburguesa

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Elisa Loncon busca ser la primera senadora mapuche de la historia de Chile

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano